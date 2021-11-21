16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
БК "Самара" переиграла "Уралмаш" в первой серии четвертьфинала Кубка России Воспитанник самарского баскетбола стал ассистентом главного тренера сборной России БК "Самара" проиграл в Барнауле Баскетболисты "Самары" обошли "Новосибирск" - 96:83 БК "Самара" обыграл "Уфимца"

Баскетбол Спорт

БК "Самара" переиграла "Уралмаш" в первой серии четвертьфинала Кубка России

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 20 ноября, самарцы одержали победу над баскетбольной командой из Екатеринбурга "Уралмаш". Встреча проходила на выезде и завершилась со счетом 90:82.

В первые 40 секунд матча самарцы заработали 5 очков. Далее отличились Максим Шелекето и Максим Барашков - 16:5 к середине стартового периода. Однако соперник подобрался в счете - 25:18.

Два подряд дальних выстрела от Александра Варнакова на старте второй десятиминутки - на табло 33:20. Максим Барашков, Алексей Нестеров, Максим Дыбовский также помогли получить комфортное преимущество - 54:39.

Рывок хозяев на старте третьего периода не выбил нашу команду из ритма, а Максим Дыбовский и Владимир Пичкуров своими трехами отправили соперника в нокдаун. На заключительную десятиминутку самарцы выходили с хорошим заделом: 73:60.

За три минуты до финальной сирены Александр Варнаков обозначил 15-очковое преимущество гостей: 84:69. И только в последней атаке, едва ли не под сирену, уральцы смогли все же преодолеть заколдованный 10-очковый рубеж.

Ответный матч состоится в Самаре 11 декабря. Судьба путевки в полуфинал определится по сумме двух матчей.

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5