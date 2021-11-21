БК "Самара" переиграла "Уралмаш" в первой серии четвертьфинала Кубка России

В субботу, 20 ноября, самарцы одержали победу над баскетбольной командой из Екатеринбурга "Уралмаш". Встреча проходила на выезде и завершилась со счетом 90:82.

В первые 40 секунд матча самарцы заработали 5 очков. Далее отличились Максим Шелекето и Максим Барашков - 16:5 к середине стартового периода. Однако соперник подобрался в счете - 25:18.

Два подряд дальних выстрела от Александра Варнакова на старте второй десятиминутки - на табло 33:20. Максим Барашков, Алексей Нестеров, Максим Дыбовский также помогли получить комфортное преимущество - 54:39.

Рывок хозяев на старте третьего периода не выбил нашу команду из ритма, а Максим Дыбовский и Владимир Пичкуров своими трехами отправили соперника в нокдаун. На заключительную десятиминутку самарцы выходили с хорошим заделом: 73:60.

За три минуты до финальной сирены Александр Варнаков обозначил 15-очковое преимущество гостей: 84:69. И только в последней атаке, едва ли не под сирену, уральцы смогли все же преодолеть заколдованный 10-очковый рубеж.

Ответный матч состоится в Самаре 11 декабря. Судьба путевки в полуфинал определится по сумме двух матчей.