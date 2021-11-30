В Жигулевске завели уголовное дело на мать, избившую новорожденного

Прокуратура Самарской области контролирует ход и результаты расследования уголовного дела по факту избиения матерью новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, 28 ноября в доме в микрорайоне В-1 в Жигулевске 21-летняя женщина побила своего ребенка, не достигшего месячного возраста из-за того, что он плакал. В результате малыша с травмами госпитализировали с закрытым переломом бедренной кости. Его старший брат 2020 года рождения находится с отцом и бабушкой.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего").

Кроме того, городская прокуратурой организовала проверка, в время которой дадут оценку действиям должностных лиц органов полиции и опеки и попечительства, которые должны были проводить профилактическую работу со стоявшей на учете семьей.