16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Женщины в 1,7 раза чаще мужчин страхуют потерю процентов по вкладам ВСК вошла в топ-3 крупнейших страховых компаний по качеству обслуживания контакт-центра "Росгосстрах" отмечает первые 100 лет Генеральный директор "Росгосстраха" награжден государственной наградой Апелляция освободила Зобнина и Семина от субсидиарки по долгам "Компаньона"

Страхование Финансы

ВСК выплатила 9,5 млн долларов в связи с гибелью вертолета в Руанде

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Страховой Дом ВСК возместил расходы на потерю вертолета МИ-17 военно-воздушных сил Руанды во время полетов в рамках логистической поддержки военных подразделений в июне текущего года.

В ходе осмотра эксперт компании квалифицировал конструктивную гибель транспортного средства в результате пожара. Авария была признана страховым случаем. Выплата ВВС государства составила 9,5 млн долларов США.

"Крушение вертолета — это страшное чрезвычайное происшествие. К счастью, все члены экипажа остались живы, и только один из них получил травмы. Желаем ему полного выздоровления и скорейшего возвращения к любимой работе. ВСК всегда ответственно подходит к исполнению своих обязательств по договорам страхования, поэтому полностью компенсировала полученный ущерб", — отметил Владимир Антипов, руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5