ВСК выплатила 9,5 млн долларов в связи с гибелью вертолета в Руанде

Страховой Дом ВСК возместил расходы на потерю вертолета МИ-17 военно-воздушных сил Руанды во время полетов в рамках логистической поддержки военных подразделений в июне текущего года.
В ходе осмотра эксперт компании квалифицировал конструктивную гибель транспортного средства в результате пожара. Авария была признана страховым случаем. Выплата ВВС государства составила 9,5 млн долларов США.
"Крушение вертолета — это страшное чрезвычайное происшествие. К счастью, все члены экипажа остались живы, и только один из них получил травмы. Желаем ему полного выздоровления и скорейшего возвращения к любимой работе. ВСК всегда ответственно подходит к исполнению своих обязательств по договорам страхования, поэтому полностью компенсировала полученный ущерб", — отметил Владимир Антипов, руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.