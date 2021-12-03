"ЭнергосбыТ Плюс" поздравил победителей акции "Надежный партнер-2021"

В Самаре состоялось торжественное награждение победителей акции "Надежный партнер", которую в этом году впервые провел Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс". Самых добросовестных бизнес-клиентов отметили в рамках празднования 10-летнего юбилея энергокомпании.

АО "ЭнергосбыТ Плюс" обслуживает в общей сложности более 13 тысяч юридических лиц на территории Самарской области. Эксперты энергокомпании оценили качество взаимодействия с клиентами по трем группам юридических лиц — крупный, средний и малый бизнес. В общей сложности в рамках премии "Надежный партнер" энергетики отметили 30 добросовестных предприятий и организаций.

"Для нас деловая премия "Надежный партнер-2021" — это возможность сказать "спасибо" тем клиентам, кто в полном объеме выполняет обязательства перед поставщиком тепла и тем самым вносит большой вклад в развитие и процветание региона", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Финалисты бизнес-премии "Надежный партнер-2021":

"Крупный бизнес"

ПАО "Банк ВТБ", ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ", АО "РКЦ "ПРОГРЕСС", АО "Арконик СМЗ", ПАО "Гидроавтоматика", АО "Самаранефтегаз", ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок", АО "СНПЗ", ООО "Волжские коммунальные системы";

"Средний бизнес"

АО "Самара-Лада", ООО "Авангард ТЛТ", ООО "Лента", АО "ПО КХ", ООО "Центральный рынок", ПАО "Самараэнерго", ООО "ПК Фабрика качества", АНО ДО "Планета детства "Лада", ООО "Нова", АНО "Академия футбола "Крылья Советов";

"Малый бизнес"

ООО "ВИТМАШ", ООО "ИНДУСТРОЙМАШ", ООО "Аврора-Авто", ООО "Таурас", ИП Иванова Светлана Александровна, ООО "РосБизнесНедвижимость", ООО "ПрофСтрой-Монтаж", ИП Вейман Валентина Ивановна, АО "Хлеб", ТСЖ "Сахалинец-14", ИП Королева Валентина Александровна.

Также в ходе мероприятия были вручены награды победителям акций "Лучшая УК и ТСЖ" и "В Новый год — без долгов!" для юридических лиц. В общей сложности "ЭнергосбыТ Плюс" в рамках бизнес-премии отметил платежную дисциплину и выполнение обязательств перед поставщиком тепла 140 различных компаний Самарской области.