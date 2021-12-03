"ЭнергосбыТ Плюс" поздравил победителей акции "Надежный партнер-2021"

В Самаре состоялось торжественное награждение победителей акции "Надежный партнер", которую в этом году впервые провел Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс". Самых добросовестных бизнес-клиентов отметили в рамках празднования 10-летнего юбилея энергокомпании.
АО "ЭнергосбыТ Плюс" обслуживает в общей сложности более 13 тысяч юридических лиц на территории Самарской области. Эксперты энергокомпании оценили качество взаимодействия с клиентами по трем группам юридических лиц — крупный, средний и малый бизнес. В общей сложности в рамках премии "Надежный партнер" энергетики отметили 30 добросовестных предприятий и организаций.
"Для нас деловая премия "Надежный партнер-2021" — это возможность сказать "спасибо" тем клиентам, кто в полном объеме выполняет обязательства перед поставщиком тепла и тем самым вносит большой вклад в развитие и процветание региона", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Финалисты бизнес-премии "Надежный партнер-2021":
"Крупный бизнес"
ПАО "Банк ВТБ", ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ", АО "РКЦ "ПРОГРЕСС", АО "Арконик СМЗ", ПАО "Гидроавтоматика", АО "Самаранефтегаз", ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок", АО "СНПЗ", ООО "Волжские коммунальные системы";
"Средний бизнес"
АО "Самара-Лада", ООО "Авангард ТЛТ", ООО "Лента", АО "ПО КХ", ООО "Центральный рынок", ПАО "Самараэнерго", ООО "ПК Фабрика качества", АНО ДО "Планета детства "Лада", ООО "Нова", АНО "Академия футбола "Крылья Советов";
"Малый бизнес"
ООО "ВИТМАШ", ООО "ИНДУСТРОЙМАШ", ООО "Аврора-Авто", ООО "Таурас", ИП Иванова Светлана Александровна, ООО "РосБизнесНедвижимость", ООО "ПрофСтрой-Монтаж", ИП Вейман Валентина Ивановна, АО "Хлеб", ТСЖ "Сахалинец-14", ИП Королева Валентина Александровна.
Также в ходе мероприятия были вручены награды победителям акций "Лучшая УК и ТСЖ" и "В Новый год — без долгов!" для юридических лиц. В общей сложности "ЭнергосбыТ Плюс" в рамках бизнес-премии отметил платежную дисциплину и выполнение обязательств перед поставщиком тепла 140 различных компаний Самарской области.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается