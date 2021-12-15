Самарские "горнолыжки" открываются 18 декабря

В субботу, 18 декабря, в Самаре состоится открытие горнолыжных комплексов "Сок" и "Склон".

"Из-за погоды горнолыжка в Самаре работать ещё не начала. Сейчас на ней продолжают снежить трассы. За процессом можно следить по онлайн-трансляции или в инстаграме. Техническое открытие назначено на 18 декабря", — сообщается на официальном сайте "Сок".

Организаторы "Склона" сообщают, что открытие сезона стартует в субботу и будут работать основная трасса с бугельным подъемником (600 м), учебная трасса с бугельным подъемником (150 м), пункт проката спортивного снаряжения, инструкторский центр и кафе.