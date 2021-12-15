Самарские "горнолыжки" открываются 18 декабря

В субботу, 18 декабря, в Самаре состоится открытие горнолыжных комплексов "Сок" и "Склон".
"Из-за погоды горнолыжка в Самаре работать ещё не начала. Сейчас на ней продолжают снежить трассы. За процессом можно следить по онлайн-трансляции или в инстаграме. Техническое открытие назначено на 18 декабря", — сообщается на официальном сайте "Сок".
Организаторы "Склона" сообщают, что открытие сезона стартует в субботу и будут работать основная трасса с бугельным подъемником (600 м), учебная трасса с бугельным подъемником (150 м), пункт проката спортивного снаряжения, инструкторский центр и кафе.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.