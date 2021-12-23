Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов губдумы за масштабную работу в этом году

В четверг, 23 декабря, состоялось шестое, последнее в текущем году заседание Самарской губернской думы. В работе законодательного собрания региона приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО Юрий Рожин, депутаты Государственной думы, руководители министерств и ведомств региона.
Глава региона поблагодарил депутатов за масштабную, проделанную на благо всех жителей Самарской области работу, отметив, что новый состав думы отражает те приоритеты в деятельности законодательной власти, которые граждане, жители Самарской области считают наиболее актуальными.
"Самарская губернская дума 7-го созыва — это прочный сплав энергии и опыта, который позволяет нам уверенно двигаться вперед. Парламент сохранил преемственность в работе, взял на вооружение всё лучшее, что было достигнуто депутатами прежних созывов", — подчеркнул губернатор.
В результате совместной работы был принят главный финансовый документ Самарской области — бюджет, учитывающий запросы людей, озвученные во время публичного обсуждения проекта документа и формирования народной программы, бюджет развития, в котором были зафиксированы беспрецедентные средства доходов, формирующихся за счет федерального бюджета.
Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов за слаженную работу на пике очередной волны пандемии в парламенте, а также за работу с избирателями по разъяснению ситуации, объяснению важности защиты собственного здоровья, соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, и вакцинации.
Заседание депутаты губдумы начали с согласования кандидатуры вице-губернатора — руководителя администрации губернатора. На этот пост Дмитрий Азаров предложил назначить Петра Королева, который с июля 2021 года исполнял обязанности руководителя администрации губернатора, почти 30 лет проработал в аппарате правительства Самарской области.
"Петр Петрович вам хорошо знаком, он прошел все этапы работы в администрации области, — представил кандидата Дмитрий Азаров. — Он знает буквально до нюансов особенности организации работы различных подразделений. Я думаю, что опыт, энергия Петра Петровича позволят ему успешно справляться с поставленными задачами в указанной должности. Прошу поддержать".
Парламентарии кандидатуру Петра Королева согласовали единогласно.
На заседании были также рассмотрены важные социальные законы, вопросы, затрагивающие бюджетное и налоговое законодательство, господдержку граждан с детьми, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также участников долевого строительства, вопросы о развитии креативных индустрий и многие другие.
Так, к рассмотрению депутатов был предложен законопроект о внесении изменений в статью закона "Об отдельных мерах по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Согласно проекту закона, размер ежемесячной выплаты в 2022 году должен составить 85% от величины прожиточного минимума для детей, установленного правительством Самарской области. Соответствующий законопроект получил поддержку губернатора на заседании гравительства и был единогласно одобрен парламентариями.
Был рассмотрен и принят законопроект, предусматривающий изменение критерия нуждаемости при установлении мер социальной поддержки семьям, имеющим трех и более детей в возрасте от 0 до 3 лет. С 1 января 2022 года критерий нуждаемости вырастет до двух прожиточных минимумов.
По предложению губернатора депутаты на законодательном уровне утвердили новую памятную дату региона — 10 декабря — День выпуска первого самолета ИЛ-2 в Куйбышеве. Также в ходе пленарного заседания обсудили план работы думы на первое полугодие 2022 года.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно