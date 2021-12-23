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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов губдумы за масштабную работу в этом году

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 23 декабря, состоялось шестое, последнее в текущем году заседание Самарской губернской думы. В работе законодательного собрания региона приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО Юрий Рожин, депутаты Государственной думы, руководители министерств и ведомств региона.

Фото: vk.com/samregion_press

Глава региона поблагодарил депутатов за масштабную, проделанную на благо всех жителей Самарской области работу, отметив, что новый состав думы отражает те приоритеты в деятельности законодательной власти, которые граждане, жители Самарской области считают наиболее актуальными.

"Самарская губернская дума 7-го созыва — это прочный сплав энергии и опыта, который позволяет нам уверенно двигаться вперед. Парламент сохранил преемственность в работе, взял на вооружение всё лучшее, что было достигнуто депутатами прежних созывов", — подчеркнул губернатор.

В результате совместной работы был принят главный финансовый документ Самарской области — бюджет, учитывающий запросы людей, озвученные во время публичного обсуждения проекта документа и формирования народной программы, бюджет развития, в котором были зафиксированы беспрецедентные средства доходов, формирующихся за счет федерального бюджета.

Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов за слаженную работу на пике очередной волны пандемии в парламенте, а также за работу с избирателями по разъяснению ситуации, объяснению важности защиты собственного здоровья, соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, и вакцинации.

Заседание депутаты губдумы начали с согласования кандидатуры вице-губернатора — руководителя администрации губернатора. На этот пост Дмитрий Азаров предложил назначить Петра Королева, который с июля 2021 года исполнял обязанности руководителя администрации губернатора, почти 30 лет проработал в аппарате правительства Самарской области.

"Петр Петрович вам хорошо знаком, он прошел все этапы работы в администрации области, — представил кандидата Дмитрий Азаров. — Он знает буквально до нюансов особенности организации работы различных подразделений. Я думаю, что опыт, энергия Петра Петровича позволят ему успешно справляться с поставленными задачами в указанной должности. Прошу поддержать".

Парламентарии кандидатуру Петра Королева согласовали единогласно.

На заседании были также рассмотрены важные социальные законы, вопросы, затрагивающие бюджетное и налоговое законодательство, господдержку граждан с детьми, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также участников долевого строительства, вопросы о развитии креативных индустрий и многие другие.

Так, к рассмотрению депутатов был предложен законопроект о внесении изменений в статью закона "Об отдельных мерах по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Согласно проекту закона, размер ежемесячной выплаты в 2022 году должен составить 85% от величины прожиточного минимума для детей, установленного правительством Самарской области. Соответствующий законопроект получил поддержку губернатора на заседании гравительства и был единогласно одобрен парламентариями.

Был рассмотрен и принят законопроект, предусматривающий изменение критерия нуждаемости при установлении мер социальной поддержки семьям, имеющим трех и более детей в возрасте от 0 до 3 лет. С 1 января 2022 года критерий нуждаемости вырастет до двух прожиточных минимумов.

По предложению губернатора депутаты на законодательном уровне утвердили новую памятную дату региона — 10 декабря — День выпуска первого самолета ИЛ-2 в Куйбышеве. Также в ходе пленарного заседания обсудили план работы думы на первое полугодие 2022 года.

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Последние комментарии

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