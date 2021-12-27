Экс-главе Богатовского района утвердили обвинение в халатности из-за квартир для сирот

В Самарской области прокуратура утвердила обвинительное заключение бывшему главе Богатовского района Владиславу Туркину по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в 2019 г. глава района заключил контракты на приобретение шести квартир для детей-сирот. Каждая квартира стоила около 1 млн рублей. При этом чиновник не организовал обследование приобретаемого жилья и добросовестную приемку.

В результате купленная недвижимость оказалась непригодной для проживания. Сейчас прокуратура в суде добивается расторжения сделок.

Уголовное дело бывшего главы района планируют в ближайшее время отправить в суд.

Напомним, в декабре прокуратура утвердила обвинение и супруге Владислава Туркина - Екатерине Туркиной, занимавшей должность замдиректора районного управления ЖКХ и энергетики.

В 2019 г. именно Туркина была членом аукционной комиссии по закупке упомянутых квартир. Следствие считает, что она сфальсифицировала конкурсную документацию - в ней появились ложные сведения о технических характеристиках жилья. Эти документы женщина разместила на сайтах операторов электронных площадок от имени единственного участника торгов, который в результате и стал победителем.