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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Оператор билайн вошел в первый рэнкинг устойчивых компаний

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор билайн подтвердил высокий уровень ESG-практик, пройдя оценку экспертного сообщества по существенным аспектам деятельности в сравнении со среднеотраслевыми показателями. По результатам оценки компания вошла в  первый рэнкинг устойчивых компаний Лиги зеленых брендов. Рэнкинг вышел приложением кежегодному рейтингу РБК-500. Оценка проводилась по методологии, разработанной консалтинговой компанией "Делойт" с учетом обратной связи от представителей отраслей и экспертного совета. Методология оценки станет основой национального "зеленого" стандарта.

Компания рассматривает участие в рэнкинге как важную составляющую определения точек роста в подходах к экологическому, социальному и корпоративному управлению. В своей деятельности компания ориентируется на развитии устойчивых цифровых решений для социально-экономического развития страны, внедрении технологических инноваций для социального сектора и задач климатической повестки. Важной составляющей стратегии устойчивого развития является оценка воздействия и возможные корректирующие меры по потенциальным негативным эффектам.

Ранее билайн прошел повторную внешнюю оценку эффективности интеграции принципов устойчивого развития в систему управления компании и ее подверженности ESG-рискам и улучшил свои показатели, получив бронзовую медаль на платформе ответственных поставок EcoVadis. Оценка проводилась по четырем сферам: окружающая среда, труд и права человека, этика и устойчивые закупки. По итогам оценки компания разработала планы по совершенствованию мер управления рисками и внедрению лучших практик в области устойчивого развития.

"Мы убеждены, что открытая позиция бизнеса в вопросах обсуждения своего влияния на решение актуальных социально-экономических и экологических задач — важная составляющая добросовестности деловых практик и устойчивости бизнеса в целом. Участие в пилотном проекте разрабатываемого национального "зеленого" стандарта — важный шаг в реализации эффективного диалога с широкой группой стейкхолдеров — от государства до акционеров, клиентов и сотрудников", — отметила руководитель по устойчивому развитию Евгения Чистова.

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