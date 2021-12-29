2021 год стал настоящим испытанием для строительной отрасли Самарской губернии. Всеобщие ковидные ограничения, резкое увеличение стоимости строительных материалов, рост ключевой ставки, а вслед за ней и повышение стоимости заемных денег для дольщиков не могли не сказаться на работе застройщиков региона. С какими результатами завершило год ООО "Поволжская строительная корпорация"("ПОСКО")? Как сдержать рост стоимости нового жилья? Каковы долгосрочные планы развития компании? На эти и другие вопросы ответила первый заместитель генерального директора "ПОСКО" Елена Руденко.

— Последние годы были сложными для всех отраслей экономики. С какими итогами "ПОСКО" встречает новый 2022 год?

— Наш главный реализованный проект за последнее время связан с обманутыми дольщиками. Мы взяли незавершенный объект долевого строительства на пересечении улицы Владимирской и проспекта Карла Маркса, который стоял четырнадцать лет, достроили и ввели в эксплуатацию в июне 2019 года. Решены проблемы 117 обманутых дольщиков.

Мы удовлетворили все претензии, хотя работать с обманутыми дольщиками очень сложно. С другой стороны, их стресс можно понять. Мы вели переговоры конструктивно, доброжелательно и без спешки, с некоторыми людьми приходили к соглашению только во время шестой встречи. Зато полностью решили для региона эту проблему.

После того как мы получили компенсационный земельный участок в границах улиц Гагарина, 126, Победы, 1 и Первого Безымянного переулка, разрабатывали проект застройки этого участка. Там наша главная задача — реновация микрорайона в целом. Он будет обновлен. Мы построим новые инженерные сети и сделаем территорию удобной для жизни: с хорошей социальной инфраструктурой. Разрешение на строительство получено, сейчас ведем строительство.

При этом мы не забыли о жителях соседних старых домов. По предложению депутатов Губернской думы были заключены соглашения с жителями десяти близлежащих домов. За свой счет мы ремонтировали кровли, подъезды, ставили окна в подъездах, благоустраивали территорию вокруг домов. В некоторых домах заменили системы электроснабжения, стояки систем водоснабжения и канализации. Жители говорили большое спасибо.

В марте 2021 началось строительство нового 24-этажного дома в Куйбышевском районе на улице Белорусской. В этом доме будут квартиры самой разной площади — от маленьких, доступных для молодежи, до просторных, позволяющих удобно жить большим семьям.

Вокруг этого дома будет очень комфортная жилая среда. Это стиль "ПОСКО": мы стараемся, чтобы площадь самого дома была небольшой, отдавая максимальное количество земли для обустройства дворов. В данном случае будет большая благоустроенная территория с детскими площадками, зоной отдыха для взрослых, тренажерными площадками. Рядом реки Сухая Самарка и Татьянка, жители получат живописный вид из окон. Будут оборудованы зона отдыха с мангальными площадками и собственный пляж.

Сам дом расположен во дворе, далеко от гари и шума дороги. В доме закрытая подземная автостоянка. Рядом строится новый торговый центр. В шаговой доступности школа, детские сады, поликлиника, стадион "Нефтяник".

Отмечу, что район улицы Белорусская активно развивается. Рядом возводится крытый бассейн, срок сдачи — 2022 год. У нашего дома удобная локация, при удачной транспортной ситуации оттуда можно за 12 минут по Фрунзенскому мосту доехать до площади Куйбышева и филармонии.

Жители получат удобный дом с огромным выбором квартир. Продажи пошли очень хорошо, что говорит о том, что мы правильно приняли проектное решение. Преимущество нашей позиции: мы никогда не завышаем цены, квартиры максимально доступны.

— Какое значение возводимые вами объекты будут иметь для Самары?

— Новый дом в границах улиц Гагарина, 126, Победы, 1 и Первого Безымянного переулка позволит провести там полноценную реновацию. Микрорайон изменится в лучшую сторону: уйдут в прошлое темные дворы, мусор, старая инфраструктура. По сути будет построен новый микрорайон с принципиально другим уровнем безопасности. Будет создана система видеокамер для контроля ситуации на детских площадках, парковках, у подъездов. Это положительно влияет на людей.

Теперь о доме на улице Белорусской. Так сложилось, что на Сухой Самарке немного нового жилья. Люди, которые там родились, любят свой район и хотят поселиться в новых домах рядом со своими родственниками, получат очень хороший вариант. В связи с тем, что в этом доме много небольших квартир, уверены, что это будет дом для молодых семей.

Кстати, мы обратили внимание, что квартиры покупают жители из так называемого старого города, с улиц Ленинградской, Венцека. Для них это удобно.

— Вы отметили, что достраивать объекты с обманутыми дольщиками — сложная работа. Вы готовы в будущем заниматься подобными проектами?

— Да, потому что мы получили серьезный опыт, и нам интересно его реализовать в дальнейшем. В Самарской области не должно быть обманутых дольщиков. Нужно решить эту проблему, которая портит репутацию строительной отрасли губернии. Это важная социальная задача, мы готовы приложить свой опыт для ее решения. Решать сложные задачи — кредо компании "ПОСКО". Мы планируем участвовать в конкурсах, которые объявляет министерство строительства, чтобы строить дома для обманутых дольщиков.

— В 2021 году мы наблюдали бурный рост себестоимости строительства. Дорожали материалы, энергоносители. Как сдержать рост цен на новое жилье?

— Нужно взвешенно смотреть на ситуацию. Да, цены на ряд материалов существенно выросли. Но сегодня многие производители и поставщики пытаются на фоне этой информационной волны необоснованно повышать стоимость и своих материалов. Поднялась в цене арматура, но многие считают, что на этом фоне можно поднять цены и на цемент, песок, кирпич, все материалы. Мы проводим тендеры и находим адекватных поставщиков, которые заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с застройщиками.

Безусловно, мы рассчитываем и на внимание государства к этой ситуации. Рост стоимости арматуры был неоправданным. Цена вырастала до 60-70 тысяч рублей за тонну, потом начала спускаться, затем был новый этап роста цен до 83 тысяч рублей за тонну. Мы считаем, что ажиотаж иногда раздувается умышленно, но в итоге спадает. Все отрегулирует рынок.

К нам приходил подрядчик, который за работу, которая недавно стоила двадцать миллионов рублей, просил сорок. В итоге нашли подрядчика с адекватной ценой и хорошим качеством. Мы считаем, что будет нормализация цен. Конечно, они никогда не вернутся на прежний уровень, как, например, в 2020 году, но стабилизируются.

Определяя цены, по которым планируем продавать квартиры, мы мониторим рынок жилья. Когда видим, что в районе улицы Победа новостройки предлагают по 95 тысяч рублей за метр, удивляемся. Цена явно завышена для Советского района. Планируем, что будет стабилизация и рынка материалов, и рынка жилья.

— Расскажите о благотворительных проектах компании.

— "ПОСКО" поддерживает важные социальные и общественные проекты. По просьбе администрации Самары к чемпионату мира по футболу отремонтировали три здания на улице Ленинградской, девять домов на улице Арцыбушевской. В селе Неклюдово Камышлинского района компания построила и передала Епархии храм Казанской иконы Божьей Матери. Мы проводили капитальный ремонт Старообрядческой церкви в Самаре на улице Льва Толстого. Укрепили фундамент, отремонтировали фасад, сделали новые ворота. В апреле 2019 года начали строительство часовни "Святого Николая Чудотворца" в селе Кошки, в конце года ее передали Самарской Епархии. Вокруг благоустроили примерно тысячу метров территории, высадили 25 деревьев.

"ПОСКО" активно поддерживает детский спорт. Три года подряд компания спонсирует традиционный футбольный турнир памяти тренера и журналиста Владимира Кейлина. Мы помогаем клубу тхэквондо и кикбоксинга "Квон", школе каратэ киокусинкай "Кайман". Есть наше участие и в воспитании в Самаре шести чемпионов Европы и призера чемпионата мира. Такие спортсмены, как Авет Кущан, Никита Макаров, Варвара Надеждина, Мария Колосова неоднократно занимали первые и призовые места на чемпионатах России, Европы, мира. Для клубов созданы два специализированных зала, мы помогаем выезжать на соревнования.

— Какие планы развития компании?

— В среднесрочной перспективе сдать новые объекты, чтобы дольщики въехали в свои квартиры. Через два года Самара получит около 60 тысяч квадратных метров нового жилья.

В долгосрочной перспективе мы считаем, что задача компании — участвовать в реновации Самары. Нужно сносить ветхие дома, строить современное жилье. Молодежь воспитывает в том числе и среда. Люди должны получать для проживания комфортную среду. Нам важно, в каком городе мы будем жить в будущем, мы хотим участвовать в его обновлении.