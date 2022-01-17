В Самаре пройдет лыжный марафон "Сокольи горы 2022"

На территории базы УСЦ "Чайка" 29 и 30 января состоится ежегодный лыжный марафон "Сокольи горы", 27 января пройдет ночная гонка.

В связи со строительством лыжероллерной трассы изменится маршрут лыжных трасс. Лыжный марафон "Сокольи горы" проводится ежегодно при поддержке министерства спорта Самарской области. Соревнования включены в серию Russialoppet, которая объединяет крупнейшие лыжные марафоны страны.

29 января: лыжные трассы ГАУ СО УСЦ "Чайка": Самарская область, г. Самара, пос. Управленческий, Красноглинское шоссе, 116, верхняя поляна, лыжный комплекс "1". Соревнования на дистанциях: 3 км, 10 км, 20 км, 30 км, 50 км (свободный стиль). Формат гонки — масс-старт.

30 января: лыжные трассы ГАУ СО УСЦ "Чайка": Самарская область, г. Самара, ул. Дубравная (тупик, до лыжной базы "Динамо"), нижняя поляна, лыжный комплекс "2". Соревнования на дистанциях: 2 км, 5 км, 7,5 км, 15 км, 30 км (классический стиль). Формат гонки — масс-старт.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители лыжного спорта, имеющие допуск врача и оплатившие стартовый взнос за участие в соревнованиях на дистанциях 10 км, 20 км, 30 км, 50 км (свободный стиль), 7,5 км, 15 км, 30 км (классический стиль). Стартовый взнос за участие в соревнованиях на дистанциях 2,5 км и 3 км не взимается.

Регистрация участников: russiarunning.com, russialoppet.ru.