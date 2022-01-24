Приезжающих в Тольятти жителей Казани и Уфы интересовали памятники и военная техника

Компания МТС подвела итоги использования интерактивного путеводителя "Виртуальная прогулка по Тольятти" на новогодних каникулах. Чаще всего аудиогиды по городским достопримечательностям слушали сами тольяттинцы, а основную массу приехавших в эти дни в город туристов составили жители соседних регионов Поволжья.

По данным МТС, больше всего тольяттинцев и гостей города гуляло по улицам в сопровождении аудиогида 5 и 7 января. При этом около сорока процентов слушателей "Виртуальной прогулки" пришлось на "соседей" по Поволжью — жителей Татарстана, Башкортостана, Нижнего Новгорода, также гостей из Москвы и Екатеринбурга, а основную массу составили сами жители Тольятти и других городов Самарской области.

За период зимних каникул однозначными лидерами по количеству прослушиваний аудиогидов стали парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова, монумент "Ожидание солдата", памятники В. Н. Татищеву и собаке, ставшей символом преданности.

"Виртуальная прогулка по Тольятти" представляет собой онлайн-путеводитель по архитектурным и культурным достопримечательностям города. Рядом со всеми объектами, вошедшими в интерактивный гид, установлены информационные стелы с QR-кодами. Сканируя QR-код, пользователь попадает на страницу с виртуальной экскурсией по Тольятти, размещенной на популярной бесплатной платформе izi.travel, и может просмотреть фотогалерею и прослушать аудиогид по каждому из объектов. Тексты для аудиогида написал эксперт по тольяттинской архитектуре, доцент Центра дизайна ТГУ Михаил Солодилов, а озвучил их Владимир Туманов, легендарный "голос" первой тольяттинской радиостанции "Август".

"Виртуальная прогулка" также доступна по прямой ссылке на портал Izi.travel, ознакомиться с ней можно с компьютеров и любых мобильных устройств, имеющих доступ в интернет.

В настоящее время гости и жители Самарской области могут больше узнать об истории, культуре и природе региона с помощью четырех интерактивных гидов МТС: "Виртуальных прогулок" по Самаре, Тольятти и Сызрани, а также онлайн-путеводителя "Место силы. Самарская Лука".