Суд обязал мэрию Самары вернуть участок под строительство школы на территории ЗИМа

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск ООО "Центр", потребовавшего вернуть ему участок под строительство школы на территории бывшего завода имени Масленникова.

В 2017 г. компания безвозмездно передала городу 26 тыс. кв. м земли. Муниципалитет взял на себя обязательство построить на участке школу. При этом условия договора предусматривали, что если проект строительства школы не будет реализован в течение четырех лет, то есть до 27 июня 2021 г., то земельный участок должен быть возвращен компании.

Строительство школы на территории ЗИМа может профинансировать банк ООО "Центр" забирает подаренный мэрии Самары участок под строительство школы на территории бывшего завода имени Масленникова. Соответствующий иск был подан в областной арбитраж. Как удалось узнать Волга Ньюс, этот процесс не означает отказа от планов по строительству школы, изменится лишь источник финансирования.

В декабре 2020 г. мэрия исключила школу на территории ЗИМа из перечня объектов системы образования, которые планируется ввести до 2025 года. В итоге "Центр" начал поиск инвестора для строительства школы и запустил процесс возврата участка.

Как пояснял Волга Ньюс директор компании Андрей Малкин, пилотный проект первой очереди застройки территории бывшего завода ЗИМ подразумевает возведение 150 тыс. кв. м жилья в течение ближайших пяти лет. И застройщик сделает все необходимое, чтобы школа на 1500 учащихся была построена в тот же период.