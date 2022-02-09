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Образование Общество

Суд обязал мэрию Самары вернуть участок под строительство школы на территории ЗИМа

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск ООО "Центр", потребовавшего вернуть ему участок под строительство школы на территории бывшего завода имени Масленникова.

В 2017 г. компания безвозмездно передала городу 26 тыс. кв. м земли. Муниципалитет взял на себя обязательство построить на участке школу. При этом условия договора предусматривали, что если проект строительства школы не будет реализован в течение четырех лет, то есть до 27 июня 2021 г., то земельный участок должен быть возвращен компании.

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ООО "Центр" забирает подаренный мэрии Самары участок под строительство школы на территории бывшего завода имени Масленникова. Соответствующий иск был подан в областной арбитраж. Как удалось узнать Волга Ньюс, этот процесс не означает отказа от планов по строительству школы, изменится лишь источник финансирования.

В декабре 2020 г. мэрия исключила школу на территории ЗИМа из перечня объектов системы образования, которые планируется ввести до 2025 года. В итоге "Центр" начал поиск инвестора для строительства школы и запустил процесс возврата участка.

Как пояснял Волга Ньюс директор компании Андрей Малкин, пилотный проект первой очереди застройки территории бывшего завода ЗИМ подразумевает возведение 150 тыс. кв. м жилья в течение ближайших пяти лет. И застройщик сделает все необходимое, чтобы школа на 1500 учащихся была построена в тот же период.

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