Суд обязал мэрию Самары вернуть участок под строительство школы на территории ЗИМа

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск ООО "Центр", потребовавшего вернуть ему участок под строительство школы на территории бывшего завода имени Масленникова.
В 2017 г. компания безвозмездно передала городу 26 тыс. кв. м земли. Муниципалитет взял на себя обязательство построить на участке школу. При этом условия договора предусматривали, что если проект строительства школы не будет реализован в течение четырех лет, то есть до 27 июня 2021 г., то земельный участок должен быть возвращен компании.
В декабре 2020 г. мэрия исключила школу на территории ЗИМа из перечня объектов системы образования, которые планируется ввести до 2025 года. В итоге "Центр" начал поиск инвестора для строительства школы и запустил процесс возврата участка.
Как пояснял Волга Ньюс директор компании Андрей Малкин, пилотный проект первой очереди застройки территории бывшего завода ЗИМ подразумевает возведение 150 тыс. кв. м жилья в течение ближайших пяти лет. И застройщик сделает все необходимое, чтобы школа на 1500 учащихся была построена в тот же период.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.