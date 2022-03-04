"Ростелеком" на базе ПГУТИ открыл опорный пункт национального киберполигона

3 марта на базе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) открылся опорный центр Национального киберполигона. Новый проект позволит студентам оттачивать на практике навыки по защите от киберугроз.

Киберполигон представляет собой цифровые двойники ИТ-инфраструктур предприятий основных отраслей экономики страны, где моделируются процессы, происходящие в реальном мире. Тренировки на такой площадке позволяют студентам повышать свой профессиональный уровень и переходить от теоретических знаний к практическим.

Самара стала шестым городом, где был открыт опорный центр Национального киберполигона. Проект разворачивается по всей стране: его реализует "Ростелекомом" на базе ресурсов дочерней компании "Ростелеком-Солар" по поручению Минцифры России, чтобы снять острый дефицит кадров в направлении кибербезопасности.

Почетными гостями на открытии киберполигона стали председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, директор департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Антон Привезенцев, заместитель председателя правительства Самарской области - руководитель департамента информтехнологий Самарской области Константин Пресняков, председатель регионального совета ректоров Геннадий Котельников.

Вице-президент ПАО "Ростелеком" по информационной безопасности Игорь Ляпунов отметил, что открытие киберполигона служит важным шагом к повышению обороноспособности страны в цифровом пространстве и устойчивости экономики к кибератакам. В своем выступлении он рассказал, что за последнюю неделю Россия столкнулась с беспрецедентным количеством кибератак.

"На основе анализа скоординированных кибератак можно говорить, что против нашей страны развернута настоящая кибервойна, - комментирует Игорь Ляпунов. - Она происходит в трех плоскостях. Первая плоскость - информационная. На днях были проведены атаки на средства массовой информации - реализованы подмены первых страниц. Сегодня группировка Anonymous объявила о том, что она якобы взломает всю финансовую систему страны. Понятно, что атаки такого рода направлены в первую очередь на дестабилизацию восприятия ситуации. Понятно, что Anonymous, предъявившие этот ультиматум, не могут добиться такого эффекта, это технически невозможно. Второй слой атак - это тот, который сейчас идет на государственные органы, на их представительства и на системы, предоставляющие государственные сервисы. Их целью является вывод из строя и прекращение работы именно цифровых государственных сервисов. Конечно, атаки, которые сейчас идут на государственные веб-серверы, - беспрецедентной мощности. Никогда до того подобных атак на нашу страну не было. И третий слой, который прячется под дымовой завесой первых двух видов атак, - это целевые атаки, то есть тихие профессиональные атаки на критическую информационную инфраструктуру. Атаки, опасность которых очень трудно переоценить. Эти атаки направлены на вывод из строя наших систем жизнеобеспечения".

По словам эксперта, решающие факторы, которые помогают противостоять всему этому, - российские технологии кибербезопасности, которые находятся на высоком уровне, и наличие практиков в этой сфере.

"Киберполигон на базе ПГУТИ - это возможность дать студентам реальные знания по отражению кибератак и их вовлечение в практические процессы. Сегодня, к сожалению, тема информационных угроз актуальна, как никогда. От того, как мы будем готовить будущих специалистов в ИТ-отраслях к отражению этих атак, напрямую зависит будущее нашей страны, " - отметил Александр Хинштейн.

В день открытия на киберполигоне уже состоялись первые учения, в которых приняли участие студенты вуза.

Киберполигон позволит проводить тестирование программных продуктов на стадии разработки или бета-тестирования с целью выявления уязвимостей в программном коде и сторонним компаниям.