Самарский опыт поддержки IT-сферы распространяется на всю страну

IT-специалисты могут рассчитывать на поддержку государства. Владимир Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию отрасли информационных технологий.
"То, что мы уже делаем на территории Самарской области в части предоставления льготных условий по ипотеке для специалистов IT, сегодня масштабируется по всей стране. Наш опыт оказался востребован", - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В Самарской области по инициативе губернатора программа по поддержке молодых IT-специалистов работает уже два года. Сотрудники IT-компаний могут рассчитывать на компенсацию 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредиту.
Развивается и необходимая инфраструктура для комфортной жизни айтишников: идет строительство IT-парка в Самаре в районе Московского шоссе, рассматривается площадка для возведения межвузовского кампуса около стадиона "Солидарность Арена". Самарская область служит инициатором отраслевых форумов и фестивалей. Крупнейший форум разработчиков "404 fest", например, проводится в Самаре.
Несмотря на санкции, введенные в отношении России, будет продолжаться и реализация нацпрограммы "Цифровая экономика".
"Сейчас необходимо провести комплексный экспресс-анализ рисков недостижения показателей нацпрограммы "Цифровая экономика" и адаптировать ее под текущую экономическую ситуацию. Главная задача - выполнять все взятые на себя социальные обязательства по подключению малых населенных пунктов к интернету, продолжать подготовку специалистов для отрасли, обеспечивать безопасность данных граждан и ускорять переход организаций на отечественное ПО", - сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
До конца марта Минцифры представит результаты анализа, а также разработает меры, которые позволят минимизировать риски невыполнения нацпрограммы "Цифровая экономика". Сейчас в качестве первых решений озвучены переход государственных информсистем на отечественный софт и обеспечение госорганов доступом к гособлаку.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!