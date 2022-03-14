Самарский опыт поддержки IT-сферы распространяется на всю страну

IT-специалисты могут рассчитывать на поддержку государства. Владимир Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию отрасли информационных технологий.

"То, что мы уже делаем на территории Самарской области в части предоставления льготных условий по ипотеке для специалистов IT, сегодня масштабируется по всей стране. Наш опыт оказался востребован", - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В Самарской области по инициативе губернатора программа по поддержке молодых IT-специалистов работает уже два года. Сотрудники IT-компаний могут рассчитывать на компенсацию 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредиту.

Развивается и необходимая инфраструктура для комфортной жизни айтишников: идет строительство IT-парка в Самаре в районе Московского шоссе, рассматривается площадка для возведения межвузовского кампуса около стадиона "Солидарность Арена". Самарская область служит инициатором отраслевых форумов и фестивалей. Крупнейший форум разработчиков "404 fest", например, проводится в Самаре.

Несмотря на санкции, введенные в отношении России, будет продолжаться и реализация нацпрограммы "Цифровая экономика".

"Сейчас необходимо провести комплексный экспресс-анализ рисков недостижения показателей нацпрограммы "Цифровая экономика" и адаптировать ее под текущую экономическую ситуацию. Главная задача - выполнять все взятые на себя социальные обязательства по подключению малых населенных пунктов к интернету, продолжать подготовку специалистов для отрасли, обеспечивать безопасность данных граждан и ускорять переход организаций на отечественное ПО", - сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

До конца марта Минцифры представит результаты анализа, а также разработает меры, которые позволят минимизировать риски невыполнения нацпрограммы "Цифровая экономика". Сейчас в качестве первых решений озвучены переход государственных информсистем на отечественный софт и обеспечение госорганов доступом к гособлаку.