16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский опыт поддержки IT-сферы распространяется на всю страну Директор "Ростелеком-Солар" Алексей Павлов: В киберпространстве неспокойно, но российские специалисты справляются "Ростелеком" на базе ПГУТИ открыл опорный пункт национального киберполигона 296 компаний в Самарской области подверглись атаке программ-шифровальщиков в 2021 году Руководитель Проектного офиса цифрового развития и его команда покинули организацию

ИТ Транспорт и связь

Самарский опыт поддержки IT-сферы распространяется на всю страну

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

IT-специалисты могут рассчитывать на поддержку государства. Владимир Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию отрасли информационных технологий.

"То, что мы уже делаем на территории Самарской области в части предоставления льготных условий по ипотеке для специалистов IT, сегодня масштабируется по всей стране. Наш опыт оказался востребован", - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В Самарской области по инициативе губернатора программа по поддержке молодых IT-специалистов работает уже два года. Сотрудники IT-компаний могут рассчитывать на компенсацию 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредиту.

Развивается и необходимая инфраструктура для комфортной жизни айтишников: идет строительство IT-парка в Самаре в районе Московского шоссе, рассматривается площадка для возведения межвузовского кампуса около стадиона "Солидарность Арена". Самарская область служит инициатором отраслевых форумов и фестивалей. Крупнейший форум разработчиков "404 fest", например, проводится в Самаре.

Несмотря на санкции, введенные в отношении России, будет продолжаться и реализация нацпрограммы "Цифровая экономика".

"Сейчас необходимо провести комплексный экспресс-анализ рисков недостижения показателей нацпрограммы "Цифровая экономика" и адаптировать ее под текущую экономическую ситуацию. Главная задача - выполнять все взятые на себя социальные обязательства по подключению малых населенных пунктов к интернету, продолжать подготовку специалистов для отрасли, обеспечивать безопасность данных граждан и ускорять переход организаций на отечественное ПО", - сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

До конца марта Минцифры представит результаты анализа, а также разработает меры, которые позволят минимизировать риски невыполнения нацпрограммы "Цифровая экономика". Сейчас в качестве первых решений озвучены переход государственных информсистем на отечественный софт и обеспечение госорганов доступом к гособлаку.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3