В Самарской области ожидается существенный рост выдачи ипотечных кредитов IT-специалистам в 2022 году

В начале марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки работников IT-отрасли. В их числе - возмещение компаниям расходов на обеспечение льготной ставки по ипотеке.

О необходимости предусмотреть дополнительные меры поддержки отрасли говорилось 10 марта на встрече IT-сообщества региона с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Региональные власти на протяжении последних лет оказывают всестороннюю поддержку отрасли IT, способствуя созданию современной инфраструктуры, формированию комфортных условий для жизнедеятельности профильных компаний, подготовки и удержания кадров. В частности, по инициативе Дмитрия Азарова IT-специалисты Самарской области с 2020 г. получили возможность компенсировать половину расходов на уплату процентов по ипотечному кредиту.

В 2022 г. эксперты ожидают значительного роста выдачи ипотечных кредитов IT-специалистам региона. Способствовать этому будут не только озвученные меры поддержки, но и существенно расширенный в 2021 г. перечень должностей молодых IT-специалистов, имеющих право на компенсацию расходов в размере 50% от уплаченных процентов по кредиту. Сегодня в этот список входит 160 позиций (для сравнения: в 2020 году было 26 позиций). Впрочем, интерес к IT-ипотеке может вырасти и за счет изменений в законодательные акты, которые были подготовлены департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с IT-компаниями региона.

"Одно из самых значительных изменений, которое, как мы ожидаем, скоро должно вступить в силу, - это участие в программе льготного ипотечного кредитования тех IT-специалистов, кто приобретает жилье на этапе долевого строительства. Все эти меры поддержки служат в первую очередь инструментом мотивации для самарских IT-компаний, который позволит удерживать специалистов на местах", - отметил заместитель председателя правительства - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Согласно условиям программы, денежная выплата за счет средств областного бюджета предоставляется IT-специалисту ежегодно в течение трех лет, договор ипотечного кредитования должен быть заключен не ранее 1 января 2019 года. Возраст IТ-специалиста на дату подачи заявления о компенсации расходов не должен превышать 35 лет, а стаж его работы в самарской IТ-компании должен составлять не менее шести месяцев.

По предварительным подсчетам, около 30 молодых специалистов уже готовы воспользоваться этой льготой, а после вступления в силу изменений и новых мер поддержки, озвученных президентом, желающих может стать еще больше. Об этом рассказали в департаменте информационных технологий и связи Самарской области.

Молодой IT-специалист компании Haulmont Мария Сухова - одна из счастливых обладателей льготной ипотеки, которой уже удалось вернуть больше 100 тыс. руб. по уплаченным процентам.

"Было очень приятно узнать, что я подхожу под условия программы. Сам сбор документов был не таким уж долгим и сложным. В моем случае все прошло как по маслу", - радуется Мария Сухова. Ее коллега Евгений Захарченко два года назад тоже стал счастливым обладателем ипотечного жилья. А уже через год благодаря региональной поддержке часть кредита удалось погасить.

"Конечно, это очень помогло, тем более что в первые годы процент по ипотеке достаточно высок, поэтому и компенсация получается хорошая", - сообщил Евгений Захарченко.

"Эта мера поддержки молодых IT-специалистов позволяет нашим сотрудникам оставаться на территории Самарской области, не покидать регион. Это сегодня особенно важно. Они чувствуют заботу, внимание со стороны как работодателя, так и региональных властей, - сообщил генеральный директор компании Haulmont Александр Зоткин.

Напомним, в Самарской области действует программа "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2022 года" и Порядок предоставления компенсации расходов молодым IT-специалистам. Для получения денежной выплаты необходимо представить пакет документов в Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). Данные меры стимулирования молодых IT-специалистов направлены на развитие региональной программы "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Цифровая экономика".