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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарский "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем успешно стартовал с Байконура

БАЙКОНУР. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 18 марта, в 18:55:18 по московскому времени с космодрома Байконур выполнен пуск самарской ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "С. П. Королев" (Союз МС-21).

Через 529,2 секунды корабль отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите. Впервые за время существования Международной космической станции в экипаж вошли три профессиональных космонавта Роскосмоса — Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Старт, разделение ступеней, пилотируемого корабля, а также раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли в штатном режиме.

В настоящее время корабль "С. П. Королев" (Союз МС-21) в автоматическом режиме продолжает полет к Международной космической станции под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С. П. Королева, входит в состав Госкорпорации "Роскосмос").

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