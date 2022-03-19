Самарский "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем успешно стартовал с Байконура

В пятницу, 18 марта, в 18:55:18 по московскому времени с космодрома Байконур выполнен пуск самарской ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "С. П. Королев" (Союз МС-21).
Через 529,2 секунды корабль отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите. Впервые за время существования Международной космической станции в экипаж вошли три профессиональных космонавта Роскосмоса — Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.
Старт, разделение ступеней, пилотируемого корабля, а также раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли в штатном режиме.
В настоящее время корабль "С. П. Королев" (Союз МС-21) в автоматическом режиме продолжает полет к Международной космической станции под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С. П. Королева, входит в состав Госкорпорации "Роскосмос").
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?