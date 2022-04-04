Команда молодежного форума ПФО "iВолга" презентовала концепцию юбилейного Форума

В Подмосковье на базе Мастерской управления "Сенеж" завершилась стратегическая сессия с дирекциями всероссийских и окружных молодежных форумов. В мероприятии приняли участие представители молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга".
В рамках сессии состоялся пул проектных, аналитических и образовательных мероприятий на темы формирования форумной программы. Представители дирекции "iВолги" совместно с представителями Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) обсудили образовательные результаты форума, определили задачи форумной кампании, продумали наследие "iВолги" и разработали систему работы с участниками. Результатом сессии стала защита концепций молодежных форумов.
"Такой формат презентации-защиты концепции состоялся впервые. Для нас это возможность рассказать об "iВолге" разным целевым группам: и партнерам, и потенциальным участником форума. По итогам выступления к нам поступило большое количество вопросов, предложений о форматах сотрудничества. В период проведения стратегической сессии мы смогли презентовать наработки нашей команды, обменялись опытом и получили обратную связь, к которой обязательно прислушаемся и заберем в работу", — рассказала директор молодежного форума ПФО "iВолга" Кристина Гнатюк.
В 2022 г. молодежный форум ПФО "iВолга" проводится в 10-й раз. Основной темой юбилейного Форума станет "Единство народов России". С 21 по 29 июля очную образовательную программу по 9 направлениям пройдут 1900 участников. Резидентов ждет насыщенная культурно-спортивная программа, развитие "мягких навыков" (SoftSkills), дополнительные модули OpenSpace и сразу несколько конкурсов проектов.
Традиционно на "iВолге" будет работать Инклюзивный городок, а фишками юбилейного форума станут специальные этнокультурные площадки, например, этногастрономия и этномаркет, которые познакомят участников с многообразием и уникальностью народов России.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.