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Молодежная политика Общество

Команда молодежного форума ПФО "iВолга" презентовала концепцию юбилейного Форума

МОСКВА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Подмосковье на базе Мастерской управления "Сенеж" завершилась стратегическая сессия с дирекциями всероссийских и окружных молодежных форумов. В мероприятии приняли участие представители молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга".

В рамках сессии состоялся пул проектных, аналитических и образовательных мероприятий на темы формирования форумной программы. Представители дирекции "iВолги" совместно с представителями Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) обсудили образовательные результаты форума, определили задачи форумной кампании, продумали наследие "iВолги" и разработали систему работы с участниками. Результатом сессии стала защита концепций молодежных форумов.

"Такой формат презентации-защиты концепции состоялся впервые. Для нас это возможность рассказать об "iВолге" разным целевым группам: и партнерам, и потенциальным участником форума. По итогам выступления к нам поступило большое количество вопросов, предложений о форматах сотрудничества. В период проведения стратегической сессии мы смогли презентовать наработки нашей команды, обменялись опытом и получили обратную связь, к которой обязательно прислушаемся и заберем в работу", — рассказала директор молодежного форума ПФО "iВолга" Кристина Гнатюк.

В 2022 г. молодежный форум ПФО "iВолга" проводится в 10-й раз. Основной темой юбилейного Форума станет "Единство народов России". С 21 по 29 июля очную образовательную программу по 9 направлениям пройдут 1900 участников. Резидентов ждет насыщенная культурно-спортивная программа, развитие "мягких навыков" (SoftSkills), дополнительные модули OpenSpace и сразу несколько конкурсов проектов.

Традиционно на "iВолге" будет работать Инклюзивный городок, а фишками юбилейного форума станут специальные этнокультурные площадки, например, этногастрономия и этномаркет, которые познакомят участников с многообразием и уникальностью народов России.

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

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а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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