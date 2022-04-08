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Киберпротезы "Моторики" подключаются к IoT-платформе билайн

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор билайн и "Моторика", резидент "Сколково", продолжат сотрудничество и реализацию проекта в области содействия развитию направления телереабилитации и удаленной медицины. В 2022 году в бионические протезы "Моторики" будут серийно встраиваться IоT-чипы билайн для удаленного мониторинга.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

В 2018 году билайн и "Моторика" запустили уникальный проект по удаленному мониторингу высокотехнологичных средств реабилитации. Задача была очень амбициозной: объединить бионические протезы с технологиями мобильного оператора и создать цифровое пространство, в котором люди с особенностями развития смогут проходить реабилитацию. Оператор билайн и "Моторика" помогают "киберлюдям" пользоваться протезами рук эффективнее и быстрее привыкать к их функционалу. Протезами от "Моторики" пользуется более 1700 человек в 12 странах мира, компания выпускает 7 видов бионических и тяговых протезов: кисти, предплечья и плеча. Телеметрия в протезах позволяет анализировать и подбирать процесс реабилитации индивидуально под каждого пользователя. Базу данных в будущем можно будет использовать для разработки новых устройств с искусственным интеллектом.

Адаптироваться к бионическим протезам (работают за счет электрического потенциала мышц) нелегко: люди ходят к реабилитологам на протяжении долгого времени, чтобы быстрее научиться пользоваться новым гаджетом. "Умные" бионические протезы оснащены IоT-чипами билайн. Это позволяет удаленно контролировать процесс реабилитации и развивать направление в медицине - удаленный мониторинг "умных" устройств, которые встроены в тело человека. Для передачи пользовательских активностей в протезах "Моторики" были установлены модули eSIM и Bluetooth, также осуществляется поддержка GSM и LTE. Пациенту не нужно ездить в реабилитационный центр - вся информация с протеза попадет в его личный кабинет врача в "облаке". Врач через личный кабинет видит показания пациента и может при необходимости корректировать процесс обучения, что позволяет ему быть непрерывным, сокращает количество визитов к врачу и время на привыкание.

Кроме того, кибер-руку уже можно тренировать в виртуальной реальности, созданной "Моторикой". Это позволяет киберлюдям быстрее научиться работать с предметами, управлять протезами и адаптироваться к пользованию новым гаджетом. Конечно, этот способ очень популярен, особенно у детей, ведь через игры обучаться всегда интереснее.

У проекта хорошие перспективы: разработчики считают, в ближайшем будущем протез будет восприниматься скорее как технологическое преимущество, а не как недостаток или отклонение. С помощью встроенных в протез руки модулей можно будет управлять "умным" домом, работать с соцсетями, играть и многое другое.

"Моторика" стал первым крупным партнером, позволившим оператору билайн стать полноценным игроком в сегменте телемедицины за счет уникальной синергии технологий оператора и платформы телереабилитации Attilan. В планах на 2022 год - обеспечить "умными" протезами порядка 800 человек с ампутацией и врожденными особенностями и подключить их с помощью технологий билайн к системе удаленной реабилитации.

Оператор билайн в рамках стратегии устойчивого развития создает и внедряет технологии, которые помогают обществу системно решать серьезные социальные задачи, и поддерживает инновационные цифровые решения, способные значительно повысить качество жизни людей с инвалидностью.

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