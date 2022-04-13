В Самаре объединят школы №№ 8 и 153

Власти Самары приняли решение о реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 153 имени Героя Советского Союза Авдеева М.В." и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Вечерняя школа № 8".

Это делается в целях оптимизации системы образования в связи с необходимостью создания благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования.

Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 153 имени Героя Советского Союза Авдеева М.В.".

Определить местонахождение школы № 153 по адресу ул. Красных Коммунаров, д. 28.