Константин Пресняков о возможностях самарских IT-компаний в новых условиях

В интервью "Волга Ньюс" заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи региона Константин Пресняков рассказал о проблемах, с которыми столкнулись самарские IT-компании, о мерах поддержки, которые им готовы оказать федеральные и региональные власти, и о том, почему релокация не всегда лучшее решение.

- Какие компании IT-сферы столкнулись с наибольшими проблемами в связи с новой политической и экономической ситуацией?

- Если говорить про рынок самарских компаний, то здесь необходимо выделить следующие сегменты: это компании-разработчики программного обеспечения, ориентированные на западный рынок; компании-разработчики, работающие преимущественно в российском сегменте; компании-системные интеграторы, которые занимаются внедрением тех или иных программ, аппаратных решений, как российских, так и зарубежных вендоров; операторы телекоммуникационных услуг.

В сложных условиях достаточно высокой неопределенности находятся компании-разработчики, ориентированные, как на российский, так и на зарубежный рынок. Они столкнулись пока с небольшим, но оттоком клиентов, связанным с тем, что не все хотят иметь дело с предприятиями, находящимися в России.

Также они должны решать проблему с тем, что ряд клиентов требует перевести команды, разработки и техническую поддержку за границу, поскольку взаимоотношения с организациями, находящимися на территории России, по мнению этих клиентов, влияют на репутацию и противоречат тем мерам и санкционному давлению, который предпринимает Запад по отношению к Российской Федерации.

- Как отражается ситуация на IT-компаниях, которые работают на внутренний рынок?

- Что касается тех, кто работает на российский рынок, то они также находятся в высоких условиях неопределенности. Поскольку сфера информационных технологий является тем направлением, которое многими компаниями рассматривается как инвестиционное, многие проекты либо ставятся на паузу, либо приостанавливаются, либо принципиально меняются.

Это связано не только с финансовыми вопросами, но и с неопределенностью из-за поставок оборудования. Потому что любой софт должен разворачиваться на какой-то аппаратной инфраструктуре. С этой точки зрения ситуация далеко не очевидная и плохо прогнозируемая, как с позиции наличия доступного аппаратного обеспечения, так и с позиции сроков поставки.

Кроме того, несмотря на то, что у нас очень много программных решений, находящихся в реестре отечественного ПО, практически все они так или иначе построены на зарубежных средствах разработки и используют те или иные компоненты, права на которые принадлежат зарубежным юридическим лицам. Да, это свободно распространяемое программное обеспечение, но говорить о стопроцентном импортозамещении даже в этом случае пока не приходится.

- Кто из компаний чуть более уверенно чувствует себя на рынке?

- Относительно уверенно себя чувствуют операторы телекоммуникационных услуг: у них есть устоявшаяся клиентская база с потребностью в их предложениях. Но начинают возникать вопросы, связанные с программами развития, направленными на расширение зоны присутствия, на повышение качества услуг, на расширение спектра предоставляемых возможностей.

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Компании-системные интеграторы — это тоже одна из наиболее пострадавших отраслей. Потому что большинство из них были ориентированы в том числе и на внедрение решений зарубежных вендоров и на поставку аппаратного обеспечения. С аппаратным обеспечением ситуация крайне неопределенная — по стоимости, по срокам, по возможностям.

Тот же самый Microsoft, та же самая Cisco, полностью перекрыли в Россию каналы поставок и тот ресурс, который системные операторы использовали при работе с клиентами. Сейчас идет переориентация на российские сервисы, но, скажем так, это относительно не быстрый процесс, который требует компетенций, а персонал в основном заточен на внедрение зарубежных решений.

- Какие перспективы есть у зарубежных представительств компаний-разработчиков в Самаре — у EPAM, Netcracker и других?

- Несмотря на то что некоторые из них проанонсировали уход с российского рынка своих программных продуктов, пока их отделы разработок остаются здесь. Они в массовом порядке не релоцируют свой персонал. У некоторых есть корпоративная программа, которая направлена на постепенную релокацию перспективных разработчиков, но каких-то массовых попыток они пока не предпринимают. Но здесь все будет зависеть от позиции центрального офиса каждой компании. И не совсем предсказуемо, как они себя поведут в той или иной ситуации.

- Какие привилегии есть у IT-специалистов, которые останутся на самарском рынке?

- Указ президента № 83 от 2 марта 2022 года установил перечень вариантов поддержки IT-сферы. В нем говорится о предоставлении льготных условий по ипотеке и кредитованию; отсутствии налога на прибыль до 1 января 2025 года; отсрочки от призыва в армию; изменении в порядке грантового финансирования — направлению достаточно большой поддержки на разработку отечественных решений; упрощенной процедуры найма и получения разрешения на работу для иностранных разработчиков.

Сейчас Министерство цифрового развития РФ совместно с Правительством РФ выпускают подзаконные акты, которые разъясняют порядок применения таких мер. В частности, выпущено пояснение, описывающее процедуру получения льготного налогообложения на прибыль.

С точки зрения потенциальных привилегий, которые должны найти отражение в данных законодательных актах, — рассматривается возможность льготных ставок по страховым взносам — в размере 7,6% — не только для разработчиков программного обеспечения, но и для компаний, занимающихся интернет-маркетингом, системных интеграторов. Раньше компания, которая хотела отчислять 7,6% страховых взносов вместо 30%, должна была не менее 90% выручки иметь от продажи собственного программного обеспечения.

Конечно, очень большие ожидания у IT-сообщества по льготному кредитованию: предполагается 3% ставка на кредит для разработки новых продуктов и для завершения тех проектов, которые IT-компанией реализуются, и 11% на покрытие текущих операционных расходов.

Принято и уже описано получение льготного ипотечного кредита под ставку 5%. Но Министерство цифрового развития РФ пошло по пути выделения сегмента наиболее востребованных и ценных сотрудников, поэтому оно установило нижний порог заработной платы, при котором сотрудник может претендовать на льготную ипотеку. Пока это сотрудники, зарабатывающие не ниже 200 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и 150 тысяч рублей в месяц в небольших городах. Это достаточно высокая планка. Да, у нас есть такие специалисты, но их количество крайне ограничено.

Также есть региональные меры поддержки. В первую очередь, это та же льготная ипотека — мы в течение последних полутора лет софинансировали 50% от уплаченных процентов по кредиту. Привилегия доступна сотрудникам самарских IT-компаний, аккредитованных в реестре Минцифры. У нас сейчас 371 такое предприятие. Вторым условием для участия в программе является готовность работодателя также софинансировать вторую половину банковской процентной ставки. Эта программа востребована. У нас несколько десятков сотрудников из восьми ведущих IT-компаний этими мерами уже воспользовались.

- Как еще в регионе поддерживают IT-сферу?

- В регионе есть уникальная инфраструктура для российского рынка — Проектный офис цифрового развития Самарской области, который помогает IT-компаниям в части грантового финансирования для реализации собственных проектов.

Не секрет, что получение гранта и реализация проекта, это достаточно сложная процедура, требующая больших усилий с точки зрения даже подготовки заявки, не говоря уже про ее согласование и проведение по всем инстанциям. И в этом вопросе Проектный офис серьезно помогает компаниям. Во многом именно благодаря ему Самарская область находится в топ-10 регионов по привлеченным инвестициям в IT-сферу.

Например, в 2021 году благодаря Проектному офису было привлечено порядка 640 млн рублей для самарских IT-компаний, в 2020 — около 534 млн рублей, а в 2019 году, когда не было ковида, — примерно 1,5 млрд рублей.

Михаил Иванычев ("Зионек"): "Ситуация даст большой толчок развитию наших ИТ-компаний" Михаил Иванычев, директор ООО "Зионек" (разработка IT-технологий поддержки бизнес-процессов, в том числе 1С и веб-разработками, создание высоконагруженных систем) - о будущем рынка IT-услуг в России на фоне санкций и о том, как компании пережить сложившийся кризис и какой помощи от государства ждут программисты.

- Планируется ли предоставлять какие-то льготные условия для привлечения в Самарскую область зарубежных IT-компаний?

- У этой медали две стороны. Приход зарубежных игроков на местный рынок приводит к тому, что при открытии филиалов происходит отток специалистов от местных работодателей. Также необходимо понимать, что люди, работающие в офисах зарубежных компаний, гораздо больше подвержены риску релокации, то есть из таких филиалов специалисты чаще уезжают из субъекта.

Здесь неочевидны преимущества: с одной стороны, это дополнительные налоговые отчисления, но, с другой стороны, это "выпылесосывание" кадрового потенциала. Именно поэтому налоговые льготы и ипотечная поддержка направлены исключительно на самарские IT-компании.

Если мы говорим о федеральных игроках, которые также заходят на самарский рынок, то они предоставляют несопоставимые с местными возможностями зарплаты. Например, Junior — разработчик начального уровня — в самарской IT-компании с перспективой стать Middle через полгода может уйти на зарплату в 200-250 тысяч рублей в федеральный офис. Самарские компании, как правило, не способны конкурировать с федеральными в плане заработной платы.

- Есть ли уже какие-то статистические данные о том, сколько IT-специалистов уехали из Самары?

- Цифры разнятся даже на федеральном уровне. Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций, заявляет, что из России в марте уехало от 60 до 70 тысяч человек, а согласно данным Ассоциации разработчиков программного обеспечения Руссофт — от 5 до 7 тысяч специалистов. Сейчас вам достоверную статистику никто не даст.

Плюс часть специалистов возвращается обратно, потому что, оказавшись в других реалиях с относительно небольшими суммами сбережений, они не видят там каких-то карьерных и миграционных перспектив.

Есть пример, когда руководство самарских компаний, ориентированных на зарубежных клиентов, столкнувшись с требованиями релоцировать команду понимает, что не все сотрудники хотят переезжать, многие из них хотят остаться в родном регионе.

О ситуации можно будет судить по истечении как минимум трех месяцев или полугода. Потому что процесс достаточно динамичный: кто-то уезжает, кто-то возвращается, кто-то рассматривает возможность переезда, кто-то нет — такие решения принимаются не быстро.

- Не так давно вышло распоряжение о том, чтобы стратегически важные структуры перевести на отечественное программное обеспечение к 2024 году. Есть ли в Самаре IT-компании, способные включиться в решение этих задач?

- Здесь речь идет о тех решениях, которые направлены на поддержку именно инфраструктуры — операционные системы, прикладное программное обеспечение, системы информационной безопасности, различные файерволы. И, конечно же, по этим направлениям компетенции самарских IT-компаний достаточно высоки. Если, например, брать государственный сегмент программного обеспечения, то сейчас со стороны Минцифры есть тренд на внедрение в субъектах типового облачного решения системы электронного документооборота ТОР СЭД. Этот проект был реализован на платформе одной из самарский IT-компаний.

- Какие специалисты на самарском IT-рынке востребованы больше всего? И какие есть планы сотрудничества с самарскими университетами, выпускающими профессионалов в сфере информационных технологий?

- Сейчас наиболее востребованными становятся специалисты сферы кибербезопасности. Естественно, никуда не уходит дефицит квалифицированных IT-разработчиков.

Самарские IT-компании открывают совместные кафедры с теми или иными учебными заведениями, как, например, с факультетом информатики Самарского университета, с ФАИТом Самарского политеха, с кафедрами Поволжского университета телекоммуникаций и информатики.

Что касается работы со студентами — у нас в прошлом году было проведено несколько мероприятий при участии департамента информационных технологий, которые были направлены на учащихся в сфере информационной безопасности, будущих специалистов системы администрирования. Были приглашены студенты и на 404фест, который является крупнейшим региональным мероприятием, известным по всей России.

Помимо этого мы совместно с министерством образования Самарской области проводим трек мероприятий под эгидой "Урок цифры", где мы мотивируем учеников 10-11 классов сдавать те предметы, которые позволят им поступить в технические вузы на факультеты информатики.

Стоит отметить, что у нас увеличилось количество бюджетных мест: если раньше цифра приема была — 2100 мест на всю территорию Самарской области, то сейчас эта цифра в районе 2600. Также можно сказать о взаимодействии самарских IT-компаний с учреждениями среднего профессионального образования, которые готовят линейных специалистов из сферы тестирования программного обеспечения, начального уровня разработки и так далее.

- Какие перспективы у самарского IT-рынка?

- Мы сейчас живем в условиях высокого уровня неопределенности и делать какие-то прогнозы дело неблагодарное, потому что многие это могут воспринять как обещания, а не как экспертную оценку.

Могу сказать, что у нас есть отличный IT-кластер, отличные IT-разработки. Сейчас прорабатывается проект создания шоурума, в том числе на базе Самарского государственного университета. У нас есть великолепный кластер IT-медицины и ведущие разработки, как у частных IT-компаний, так и у Самарского государственного медицинского университета.

Правительство смотрит в сторону айтишников, понимает их проблемы и принимает меры помощи. Ведь сегмент наиболее подвержен риску, в том числе и потерь кадрового потенциала.

По мнению государства, IT-отрасль способна стать одним из драйверов дальнейшего экономического развития и импортозамещения.