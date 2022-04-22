Браконьер лишен права охоты на год за незаконную добычу куропатки в Красноармейском районе

Департаментом охоты и рыболовства Самарской области на территории охотничьих угодий Красноармейского района выявлено правонарушение: мужчина вне сроков охоты убил одну особь серой куропатки.

За осуществление охоты с нарушением установленных правил охоты гражданин судом лишен права осуществления охоты на срок один год.

В настоящее время департаментом предпринимаются меры по взысканию причиненного государству материального ущерба.