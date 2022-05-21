В Самаре объединят детский сад и школу

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Детский сад №265, расположенный на ул. Силаева, 19а, присоединят к школе №21 им. В.С. Антонова. Соответствующее постановление городской администрации опубликовано на сайте мэрии.