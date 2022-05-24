Для одиннадцатиклассников Самарской области прозвенел "Последний звонок"

24 мая во всех общеобразовательных организациях для выпускников 11-х классов прозвенел последний звонок. Праздничные мероприятия прошли в 454 школах, в них участвовало более 12 тыс. человек.
"В этом году эпидемиологическая обстановка позволила провести праздничные мероприятия для всех учеников в очном формате, чему мы очень рады, - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. - "Последний звонок" - важное событие для ребят. Он ознаменовывает завершение серьезного этапа жизни детей. Сегодня они прощаются со школой, дальше их ждет ответственная пора - экзамены и выбор дальнейшего пути. Я уверен, что приобретенные за прошедшие одиннадцать лет знания будут прочным фундаментом для их дальнейших побед, свершений и открытий. Я желаю ребятам счастья и здоровья, удачи и терпения, смелости и рассудительности. Пусть все задуманное воплотится в жизнь. Надеюсь, что большинство ребят продолжат обучение в техникумах, колледжах и вузах региона".
Система высшего образования в Самарской области представлена национальным исследовательским университетом, двумя опорными вузами, опорным вузом научно-образовательного медицинского кластера, профильными учреждениями высшего образования. В этом году для выпускников 11-х классов предусмотрено 10910 бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета.
Экзаменационная кампания для ребят начнется 26 мая. В первый день задания будут выполнять выпускники, выбравшие на ЕГЭ химию, географию и литературу.
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.