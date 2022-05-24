Для одиннадцатиклассников Самарской области прозвенел "Последний звонок"

24 мая во всех общеобразовательных организациях для выпускников 11-х классов прозвенел последний звонок. Праздничные мероприятия прошли в 454 школах, в них участвовало более 12 тыс. человек.

"В этом году эпидемиологическая обстановка позволила провести праздничные мероприятия для всех учеников в очном формате, чему мы очень рады, - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. - "Последний звонок" - важное событие для ребят. Он ознаменовывает завершение серьезного этапа жизни детей. Сегодня они прощаются со школой, дальше их ждет ответственная пора - экзамены и выбор дальнейшего пути. Я уверен, что приобретенные за прошедшие одиннадцать лет знания будут прочным фундаментом для их дальнейших побед, свершений и открытий. Я желаю ребятам счастья и здоровья, удачи и терпения, смелости и рассудительности. Пусть все задуманное воплотится в жизнь. Надеюсь, что большинство ребят продолжат обучение в техникумах, колледжах и вузах региона".

Система высшего образования в Самарской области представлена национальным исследовательским университетом, двумя опорными вузами, опорным вузом научно-образовательного медицинского кластера, профильными учреждениями высшего образования. В этом году для выпускников 11-х классов предусмотрено 10910 бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета.

Экзаменационная кампания для ребят начнется 26 мая. В первый день задания будут выполнять выпускники, выбравшие на ЕГЭ химию, географию и литературу.