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Образование Общество

Для одиннадцатиклассников Самарской области прозвенел "Последний звонок"

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24 мая во всех общеобразовательных организациях для выпускников 11-х классов прозвенел последний звонок. Праздничные мероприятия прошли в 454 школах, в них участвовало более 12 тыс. человек.

"В этом году эпидемиологическая обстановка позволила провести праздничные мероприятия для всех учеников в очном формате, чему мы очень рады, - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. - "Последний звонок" - важное событие для ребят. Он ознаменовывает завершение серьезного этапа жизни детей. Сегодня они прощаются со школой, дальше их ждет ответственная пора - экзамены и выбор дальнейшего пути. Я уверен, что приобретенные за прошедшие одиннадцать лет знания будут прочным фундаментом для их дальнейших побед, свершений и открытий. Я желаю ребятам счастья и здоровья, удачи и терпения, смелости и рассудительности. Пусть все задуманное воплотится в жизнь. Надеюсь, что большинство ребят продолжат обучение в техникумах, колледжах и вузах региона".

Система высшего образования в Самарской области представлена национальным исследовательским университетом, двумя опорными вузами, опорным вузом научно-образовательного медицинского кластера, профильными учреждениями высшего образования. В этом году для выпускников 11-х классов предусмотрено 10910 бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета.

Экзаменационная кампания для ребят начнется 26 мая. В первый день задания будут выполнять выпускники, выбравшие на ЕГЭ химию, географию и литературу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

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Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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