Клиенты Tele2 выбирают мультиподписку Mixx в 10 раз чаще других услуг

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал самые популярные среди абонентов компоненты комплексной подписки. Около 70% клиентов называли музыкальные сервисы и онлайн-кинотеатры. Эти и другие услуги объединила подписка Mixx. По результатам первого месяца с момента ее запуска пользователи подключали ее в 10 раз чаще, чем другие услуги.

По данным исследования оператора, обязательными компонентами комплексной подписки являются музыкальные сервисы — их назвали 69% респондентов, онлайн-кинотеатры (66%) и интернет-магазины (63%). Среди других категорий услуг, которые, по мнению пользователей, должны входить в подписку: доставка продуктов (55%), облачные хранилища (43%), онлайн-игры (30%), образование (26%) и каршеринг (22%).

Все эти полезные "фишки" Tele2 объединила в мультиподписке Mixx. По итогам первого месяца после запуска услуги оказалось, что абоненты подключали ее значительно чаще других. Наибольшей популярностью предложение пользовалось у жителей Москвы, Челябинска, Перми, Ярославля, Иванова и Горно-Алтайска.

Главная особенность Mixx заключается в том, что клиенты пользуются нужными сервисами в одной подписке по выгодной цене. Стоимость пакетного предложения ниже, чем подключение каждой из услуг по отдельности.

Подписчики Mixx получают возможность:

— слушать музыку ВКонтакте или в приложении VK Музыка без рекламы и в фоновом режиме, загружать треки и включать плейлист офлайн;

— смотреть более 25 000 фильмов, сериалов и 110 ТВ-каналов от Wink;

— заказывать со скидкой доставку в сервисах "Еда ВКонтакте", Delivery Club и "Самокат";

— арендовать машину в "Ситидрайв" со скидкой и кешбэком;

— использовать дополнительные 16 Гб в Облаке Mail.ru;

— покупать электронные и аудиокниги "ЛитРес" со скидками до 25%;

— учиться со скидкой на образовательных ресурсах Skillbox, SkillFactory, "Учи.ру" и "Учи. Дома";

— подключить безлимитные тарифы облачного гейминга со скидкой 10%;

— заказать умные колонки "Капсула" и "Капсула Мини" со скидкой 7%;

— покупать технику Xiaomi со скидкой 10%, а в период с 25 мая по 29 июля — 15%.

Помимо бонусов от партнеров, в Mixx входит расширенный пакет мобильных опций. Это дополнительные 50 Гб, безлимит в соцсетях и мессенджерах, страхование накопленных минут и Гб, блокировка SMS-спама и рекламы, защита от нежелательного контента. В конце апреля оператор добавил в подписку безлимит в мессенджере Discord, который сейчас набирает популярность у российских пользователей. Список всех специальных предложений доступен на tele2.ru. Первое подключение подписки бесплатное и действует до очередного списания платы по тарифу, далее стоимость составит 200 рублей в месяц.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

"Подписка Mixx интересна клиентам — с первых дней число подключений растет, всего за месяц она стала одной из самых востребованных услуг. Секрет в правильном наполнении. Сервисы подписки помогают в повседневной жизни — быть всегда онлайн, слушать музыку, смотреть кино, учиться, делать покупки и заказывать еду. Клиенты Mixx получают все самое нужное в одной подписке, а стоимость пакетного предложения значительно ниже, чем подключение каждой услуги по отдельности".