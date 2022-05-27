Два человека погибли при ДТП с легковушкой и грузовиком на трассе под Самарой

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В пятницу, 27 мая, в Похвистневском районе, по предварительным данным, в 12:00 на 120 км трассы "Самара-Бугуруслан" произошло лобовое столкновение автомобиля Nissan Qashqai и большегруза Камаз.