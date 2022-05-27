Два человека погибли при ДТП с легковушкой и грузовиком на трассе под Самарой

В пятницу, 27 мая, в Похвистневском районе, по предварительным данным, в 12:00 на 120 км трассы "Самара-Бугуруслан" произошло лобовое столкновение автомобиля Nissan Qashqai и большегруза Камаз.
Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс- службе ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские уточняют, что на месте ДТП до приезда медиков скончались водитель и пассажир легкового автомобиля.
На месте происшествия работают полицейские. Госавтоинспекторы оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев ДТП. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...