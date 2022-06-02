Владимир Заполянский, Positive Technologies: "Рынок перешел в парадигму, когда кибербезопасность измеряема результатом"

На международном форуме по практической кибербезопасности Positive Hack Days, прошедшем в Москве 18-19 мая, директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Positive Technologies Владимир Заполянский в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказал о перспективах развития рынка, об интересе иностранцев к продуктам российских вендоров и о том, как сегодня можно измерить кибербезопасность.

- Как изменился спрос на решения Positive Technologies за последние два месяца?

- В марте и апреле мы видели огромное количество запросов на наши продукты и сервисы. По результатам подведения финансовых итогов за первый квартал мы отметили цифру роста втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С одной стороны, это стало большой неожиданностью для нас. С другой, я все-таки думаю, что в течение года темпы роста замедлятся. Хотя спрос при этом все равно останется повышенным.

Если говорить о том, что именно было наиболее востребовано, то это сервисы по расследованию кибератак и реагированию на них. Многие компании либо уже были атакованы, либо готовились к тому, что их могут атаковать злоумышленники. Также мы отмечаем рост спроса на наши продукты в области мониторинга инцидентов информационной безопасности и защиты веб-приложений.

- Есть аналитика спроса - от кого поступали запросы на ваши продукты: финтех или промышленники?

- Сейчас больше всего запросов приходит из сферы топливной энергетики. На условном втором месте - госструктуры, но надо понимать, что это достаточно широкое понятие в нашей стране - это компании, которые имеют какую-то долю государственного участия. Следующим направлением можно назвать финтех.

- В связи с майским указом президента о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности ваша компания ждет большого притока клиентов из государственного сектора?

- Безусловно. В нашем секторе бизнеса произошло несколько ключевых моментов. После 24 февраля из России ушли, объявили об уходе или приостановили свою деятельность огромное число (несколько десятков) зарубежных компаний из сегмента IT и информационной безопасности. В области кибербезопасности эти зарубежные вендоры занимали практически половину всего рынка, на них приходилось порядка 80 млрд рублей выручки. Соответственно, первым драйвером роста российских производителей в области кибербезопасности и конкретно для Positive Technologies стало импортозамещение.

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1 мая появился указ президента, гласивший о том, что в компаниях в обязательном порядке должны быть люди, несущие ответственность за инциденты кибербезопасности, и о том, что критическим предприятиям необходимо перейти на российские продукты до 2025 года. Решения на уровне государства, безусловно, форсируют как само импортозамещение, так и факт внедрения информационной безопасности. Поэтому в текущих реалиях наша отрасль оказалась наиболее востребованной, и мы рассчитываем, что интерес компаний, подстегнутый государственными мерами, в ближайшие годы будет большим.

Но надо понимать, что мы говорим о перспективе, потому что в указе обозначен срок "до 2025 года". Внедрение продуктов в enterprise-сегменте занимает продолжительное время, может быть, год или два. Долгосрочные, серьезные, крупные проекты, однажды пришедшие вместо зарубежного аналога и внедрившиеся в инфраструктуру компании, потом очень трудно откатить обратно, потому что буквально всю инфраструктуру надо будет вернуть в какое-то исходное состояние, а это сделать невозможно.

- Изменились ли ваши взаимоотношения с зарубежными клиентами?

- Порядка 98% выручки Positive Technologies сосредоточено на территории Российской Федерации. Мы устойчивы в текущих обстоятельствах.

В то же время в нашем, уже изменившемся, мире мы видим большие возможности для роста в дружественных странах. Это в первую очередь страны Ближнего Востока - Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Там огромные инвестиции в кибербезопасность: компании и государство ищут мнение, альтернативное американскому и китайскому.

Нам также интересны страны Тихоокеанского региона и Латинской Америки, так как их задача - найти решение и быть независимыми от всех. Российский кибербез как раз служит тем инструментом, который позволит это обеспечить.

- Россия сегодня рассматривается как некий киберполигон для хакерских атак. Насколько в перспективе будет устойчива информационная инфраструктура в нашей стране, проходящая через такой сложный период?

- Сейчас в России на объекты инфраструктуры всех отраслей идет огромное количество кибератак. С одной стороны, это в моменте делает работу для компаний сложнее, потому что киберинциденты зачастую выводят из строя базовую функциональность организаций. С другой стороны, это то, что позволяет понять истинные цели хакеров и их инструментарий и дает возможность укрепиться через поддержку от индустрии кибербезопасности и правительства.

Я думаю, что компании сейчас действительно могут построить настоящую кибербезопасность. У нас для этого есть все необходимое: очень сильный сегмент наших собственных разработчиков - Positive Technologies (находится здесь на главных позициях) и поддержка правительства.

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Какой может быть цель всего этого? Стать сильнее, стать крепче. А как это понять? В случае кибербезопасности очень просто. Раньше измерить кибербез было нельзя. Вы поставили один антивирус и стали лучше, чем вчера. А лучше насколько? Это было измерить невозможно - все это исключительно технические детали, непонятные руководству компании.

Сейчас же измерить кибербезопасность очень просто. Рынок перешел в парадигму, когда кибербезопасность измеряема результатом. Он достигнут, если какие-то критические для компаний вещи в принципе не случаются. Скажем, если это компания из медиа-отрасли, то злоумышленники не должны суметь публиковать материалы, заменять их на какие-то непристойные и недостойные публикации, чтобы они не смогли атаковать видеохостинг.

Поэтому руководство в лице генеральных директоров или акционеров ключевых компаний сейчас уже ставит цель своим ИТ-шникам и безопасникам таким образом: давайте сделаем так, чтобы такое стало невозможным. Это очень понятно с точки зрения целеполагания.

- Как изменилась инвестиционная политика компании?

- На самом деле она не изменилась. Год назад наше желание выйти на биржу многие не воспринимали всерьез и даже ставили на нем крест. Тем не менее мы продолжали идти к цели и, более того, разместились не по типичной модели выхода на биржу отечественных компаний - в западные инвестфонды, а ориентировались исключительно на российский капитал инвесторов - физических лиц. Год назад эту идею окружающие расценивали скорее как фантазию.

Однако мы успешно вышли на биржу 17 декабря прошлого года. Об успехе судить просто - на момент выхода у нас было 1,4 тысячи совладельцев акций, а сейчас их более 40 тысяч и это все "физики"-инвесторы. За полгода это огромный рост.

В новых реалиях выход через западные биржи уже невозможен, привлечение западного капитала тоже не вариант. На бирже ежедневную ликвидность более 50% обеспечивают физические лица. Наша модель, которую многие вначале не восприняли всерьез, сегодня является единственной. Так что наши планы не изменились, и мы следуем им дальше.