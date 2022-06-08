РКЦ "Прогресс" успешно испытал бак горючего для нового "Союза-5"

Специалисты ЦНИИ машиностроения и РКЦ "Прогресс" успешно провели статические испытания опытного образца бака горючего первой ступени стендового блока перспективной ракеты-носителя "Союз-5", сообщает Роскосмос. Испытания проводились под действием внутреннего давления с приложением испытательной нагрузки к элементам конструкции нижнего днища бака.

"В ходе испытаний экспериментально определены значения и распределение напряжений в силовых элементах конструкции, жесткостные характеристики, а также проведено их сравнение с расчетными данными. По результатам испытаний подтверждена статическая прочность нижней части бака горючего с силовым кольцом стендового блока первой ступени ракеты "Союз-5", предназначенного для проведения холодных и огневых испытаний", - уточняется в релизе.

Перспективная двухступенчатая ракета-носитель среднего класса "Союз-5" разрабатывается с целью обеспечения запусков автоматических космических аппаратов на солнечно-синхронные, высокоэллиптические, геопереходные и геостационарные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков. В ее составе будут использоваться новые двигатели.