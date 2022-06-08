РКЦ "Прогресс" успешно испытал бак горючего для нового "Союза-5"

Специалисты ЦНИИ машиностроения и РКЦ "Прогресс" успешно провели статические испытания опытного образца бака горючего первой ступени стендового блока перспективной ракеты-носителя "Союз-5", сообщает Роскосмос. Испытания проводились под действием внутреннего давления с приложением испытательной нагрузки к элементам конструкции нижнего днища бака.
"В ходе испытаний экспериментально определены значения и распределение напряжений в силовых элементах конструкции, жесткостные характеристики, а также проведено их сравнение с расчетными данными. По результатам испытаний подтверждена статическая прочность нижней части бака горючего с силовым кольцом стендового блока первой ступени ракеты "Союз-5", предназначенного для проведения холодных и огневых испытаний", - уточняется в релизе.
Перспективная двухступенчатая ракета-носитель среднего класса "Союз-5" разрабатывается с целью обеспечения запусков автоматических космических аппаратов на солнечно-синхронные, высокоэллиптические, геопереходные и геостационарные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков. В ее составе будут использоваться новые двигатели.
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Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?