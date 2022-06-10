На ул. Клинической в Самаре будет ограничено движение транспорта до 12 июня

В связи с производством работ по замене аварийного участка трубопровода по ул. Клинической на участке от ул. Мичурина до дома №20 по ул. Клинической с 22:00 10 июня до 22:00 12 июня будет ограничено движение транспорта.
По этой причине общественный транспорт, в том числе наземный электрический, будет двигаться по скорректированной схеме.
Трамвайный маршрут №3 "ул. Чапаевская - Юнгородок": улица Чапаевская - улица Венцека - улица Фрунзе - улица Красноармейская - улица Пензенская - улица Тухачевского - улица Партизанская - улица Аэродромная - улица Промышленности - улица Гагарина - улица XXII Партсъезда - Заводское шоссе (в прямом и обратном направлении);
Трамвайный маршрут №18 "Постников овраг - Автостанция "Аврора": улица Ново-Садовая - проспект Ленина - улица Полевая - улица Арцыбушевская - улица Красноармейская - улица Пензенская - улица Тухачевского - улица Партизанская - улица Аэродромная (в прямом и обратном направлении).
Также по измененной трассе следования будет двигаться автобусный маршрут №207.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !