На ул. Клинической в Самаре будет ограничено движение транспорта до 12 июня

В связи с производством работ по замене аварийного участка трубопровода по ул. Клинической на участке от ул. Мичурина до дома №20 по ул. Клинической с 22:00 10 июня до 22:00 12 июня будет ограничено движение транспорта.

По этой причине общественный транспорт, в том числе наземный электрический, будет двигаться по скорректированной схеме.

Трамвайный маршрут №3 "ул. Чапаевская - Юнгородок": улица Чапаевская - улица Венцека - улица Фрунзе - улица Красноармейская - улица Пензенская - улица Тухачевского - улица Партизанская - улица Аэродромная - улица Промышленности - улица Гагарина - улица XXII Партсъезда - Заводское шоссе (в прямом и обратном направлении);

Трамвайный маршрут №18 "Постников овраг - Автостанция "Аврора": улица Ново-Садовая - проспект Ленина - улица Полевая - улица Арцыбушевская - улица Красноармейская - улица Пензенская - улица Тухачевского - улица Партизанская - улица Аэродромная (в прямом и обратном направлении).

Также по измененной трассе следования будет двигаться автобусный маршрут №207.