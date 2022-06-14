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ИТ Транспорт и связь

Терабайтов много не бывает: "Ростелеком" и VK запустили партнерский тарифный план "Облачный"

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" и VK представляют совместный эксклюзивный тарифный план "Облачный", который уже доступен для подключения в большинстве регионов России. Он объединяет высокоскоростной домашний интернет от "Ростелекома" и память в Облаке. Каждый месяц персональное хранилище файлов, доступное пользователю тарифа, будет увеличиваться на 1 Тб (до максимума — 12 Тб). Таким образом, две российские компании — лидеры в своих сегментах — предлагают надежную альтернативу сервисам, которые приостановили работу в России.

"Мы продолжаем развивать стратегическое партнерство с VK, которое уже успешно показало себя в совместных проектах. Голосовой помощник Маруся от VK научился управлять сервисами "Ростелекома", успешно идут продажи в наших каналах умной колонки VK Капсула, а видеосервис Wink вошел в подписку VK Combo. Сегодня мы запускаем новый совместный продукт — тариф "Облачный". Памяти хватит на любые потребности абонентов, потому что хранилище увеличивается на 1 Тб каждый месяц пользования тарифом", — отметил директор офиса "Перспективные цифровые продукты" компании "Ростелеком" Кирилл Брылёв.

"Ростелеком" занимает лидирующие позиции на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет — услугами оператора пользуется 12,3 млн семей по всей России. Компания предоставляет полный комплекс цифровых услуг для дома и семьи, включая интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр Wink, сервис "Умный дом" и домашнее облачное видеонаблюдение, широкую линейку дополнительных услуг. Абонентам доступны для подключения различные пакеты и комбинации услуг, включая мобильную связь, которые разработаны для самых разных стилей потребления и оптимизируют затраты семьи.

Облако Mail.ru позволяет хранить фото и видео в высоком качестве и обеспечивает доступ к ним из любой точки, где есть интернет. Копии файлов пользователей хранятся на независимых друг от друга серверах в современных дата-центрах. Пользователям тарифа "Облачный" доступны все привычные функции управления персональным хранилищем: можно настроить автозагрузку фото и видео со смартфона, создавать папки для совместной работы, редактировать фото и отслеживать историю файлов. В Облаке работает функция распознавания лиц, которая определяет людей на фото, а специальные алгоритмы помогут "прочитать" документы и скриншоты. Кроме того, абоненты получают бесплатный доступ к агрегатору облаков "Диск-О: ", который позволяет делать бекапы и перемещать файлы между хранилищами в один клик.

Пользователям других тарифных планов домашнего интернета от "Ростелекома" доступны для подключения опции с предоставлением до 1 Тб памяти в Облаке Mail.ru. Подключить (сменить) тариф и активировать опции можно в личном кабинете абонента. Полные условия тарифного плана "Облачный" и действующие тарифы в регионах доступны по ссылке. Подключить тарифный план могут как новые, так и действующие абоненты оператора. Тариф подключается при наличии технической возможности.

1* В Московском регионе подключение абонентов на тарифный план "Облачный" начнется в июле 2022 года. Тариф не доступен на территориях Чеченской Республики, Чукотского автономного округа, Республики Крым, Севастополя.

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