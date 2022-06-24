В Самарской области масштабно отметят День молодежи

Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи, пройдут во всех муниципальных образованиях области.

В субботу, 25 июня, День молодежи будет отмечать Тольятти. В рамках социокультурного проекта "ART-среДА 2022" во всех районах города организуют концерты и досуговые программы, мастер-классы, открытые спортивные тренировки, показательные выступления и интерактивные площадки. Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова представит праздничный проект "ТЕХНАРИУМ", в рамках которого запланирована сдача нормативов ГТО, забег с препятствиями, открытый кубок по брейк-дансу, выставка детского технического творчества, концертная программа, интерактивные площадки.

В Сквере 50-летия АВТОВАЗа всех желающих ждет мастер-класс по капоэйра, неподалеку будет работать площадка беговелов и самокатов, а также открытая тренировка и показательные выступления по лыжероллерам.

В сквере им. С. Ф. Жилкина пройдет мастер-класс от клуба джазовых танцев и досуговая программа "AРТ-УРА! Увлекательная развивающая академия", а также открытая тренировка и показательные выступления по фехтованию.

В парке Центрального района пройдет выставка "Золотые руки", открытая тренировка по легкой атлетике.

В парке Комсомольского района — культурно-развлекательная программа "Даешь молодежь", социальный проект "Танцуют все", досуговая программа "AРТ-УРА! Увлекательная развивающая академия", игровая программа, интерактивная площадка, открытая тренировка по вольной борьбе.

В Октябрьске 25 июня День молодежи откроет фестиваль воздушных змеев "Высоко над Волгой" на новой городской набережной. Праздник продолжат мастер-классы по виндсерфингу, сапсерфингу с веслом и слалому на байдарках, а семейные команды смогут посоревноваться в гольфе. А позже все желающие смогут принять участие в краеведческой "бродилке" "Маленький город на Великой реке" и тест-игре "Это Октябрьск". Ближе к вечеру настроение праздника поддержит выступление ансамбля "Волга folk band". С особой гордостью организаторы отмечают, что всех гостей фестиваля ждет вкусная волжская уха.

26 июня в Чапаевске пройдет фестиваль молодежного творчества "Другое поколение". Основные площадки начнут работу в сквере ДК им. Чапаева в 17.00. Здесь поделятся твоим творчеством представители современных направлений молодежной культуры: фолк-этно-рок, электронная музыка, современная хореография, экспериментальный театр и т. д. На площадке будет представлено также современное художественное искусство (современная живопись, фото, 3d моделирование) и молодежная авторская fashion-индустрия. С творчеством молодежи можно будет не только ознакомиться, но принять участие в различных мастер-классах и интерактивных площадках.

25 июня на пл. Ленина Новокуйбышевска в честь Дня молодежи впервые за 19 лет пройдут лично-командные межрегиональные соревнования по картингу. А после них в парке Победы состоится фестиваль молодежных субкультур с работой интерактивных площадок, праздничным концертом и, конечно, салютом.

В Парке культуры и отдыха города Отрадного 25 июня весь день будут работать аттракционы. В честь Дня молодежи в городе также запланирована съемка видеоролика с пожеланиями жителей города. Позже готовый ролик будет опубликован на сайте otradny.pro. А на "Бардовской площадке" зазвучат оптимистичные летние песни под гитару. Не обойдется без юмора: отрадненцы смогут попробовать себя в роли борцов сумо, приняв участие в шуточном поединке.

В Сызрани главное общегородское событие, посвященное Дню Молодежи, пройдет в парке культуры и отдыха им. М. Горького. Откроет вечер концертная программа лауреатов городского проекта "Молодежная весна — 2022" на главной сцене парка. А продолжит праздник работа интерактивных площадок: "Ярмарка национальных культур", "Открытые читки", интерактивный квест от всероссийского движения "Волонтеры Победы", фотозона "Молодежь Сызрани", а также "Аллея общественных организаций". Завершит вечер выступление рок-группы ArCat.

В Похвистнево праздник начнется с фестиваля красок и пенной дискотеки, параллельно будут работать интерактивные площадки "кегли", "гольф", "твист", а также фотозона и аквагрим. Вечером всех жителей города будут ждать фейерверк и фаер-шоу.

На центральной площади Сергиевского района вечером состоится настоящий бал — бал выпускников. А продолжит вечер кавер-группа Brown-band, выступление которой плавно перетечет в яркую дискотеку.

25 июня в с. Камышлы Камышлинского района на площади РДК им. Э.Давыдова жителей ждет праздничная программа "Молодежный калейдоскоп". В программе — выступление кавер-группы The players ("Игроки"), а также дискотека.

"Яркий! Летний! Твой!" — под таким девизом 26 июня в с. Хрящевка Ставропольского района, на площади перед ДК Культура пройдет районное мероприятие, посвященное Дню молодежи. В программе мероприятия — торжественное награждение активной молодежи, стритбол, площадка ГТО, а также праздничный концерт с шоу-программой. Всех гостей праздника ждет бесплатная вата, а в завершении вечера — зажигательная дискотека.