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Туризм Общество

Самарская область - партнер международной выставки "Отдых Leisure-2022"

МОСКВА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 13 по 15 сентября в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" (Москва, Краснопресненская наб., 14) состоится 28-й Международный форум-выставка "ОТДЫХ Leisure 2022". В этом году Самарская область выступает в качестве региона-партнера выставки, что способствует продвижению туристических ресурсов региона.

В центральной части выставки будет работать объединенный стенд Самарского региона, здесь будут представлены многочисленные программы осеннего и зимнего отдыха, оздоровительные и СПА-комплексы, городские и загородные объекты размещения, а также возможности отдыха на территории Жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени И.И.Спрыгина.

Обширно Самарская область будет представлена и в деловой программе выставки. Так, министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов выступит с докладами и презентациями более чем на 10 секциях, круглых столах и бизнес-площадках.

Особое внимание на выставке будет уделено национальному туристскому маршруту "Жигулевские выходные", презентация которого пройдет 13 сентября в Мраморном зале и соберет на своей площадке представителей органов исполнительной власти в сфере туризма, ведущих федеральных туроператоров и профильные СМИ. В рамках секции Самарская область поделится успешной практикой реализации маркетинговой программы продвижения региона и национального туристического маршрута.

Экспозиция выставки и стенд Самарской области дополнятся ярким представителем тольяттинского АвтоВАЗа. Гости выставки смогут осмотреть новую модель Niva Trаvel, созданную для автомобильных путешествий по России. Внешнее оформление машины выполнено в фирменном стиле национального туристического маршрута "Жигулевские выходные".

Традиционно на стенде Самарской области будет подписан ряд соглашений, имеющих особую значимость для индустрии туризма региона. Так, министерство туризма Самарской области подпишет соглашения о сотрудничестве с российскими железными дорогами, с авиакомпанией "Red Wings", с судоходной компанией "Волга Тревел", туристическим агрегатором "Островок" и Российским союзом выставок и ярмарок.

"Три дня активной работы на международной выставке позволят выстроить не только новые партнерские отношения между различными бизнес-структурами, но и сформировать условия для обеспечения стабильного туристического потока в Самарскую область", - отметил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

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Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

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