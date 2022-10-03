16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ул. Ново-Садовой планируют заменить трамвайные рельсы Мэрия Самары опубликовала список дорог, которые отремонтируют в 2023 году Депутатам губдумы пояснили, зачем на переправу Самара - Рождествено покупают суда ледового класса "Ласточка" будет ходить по маршруту Самара - Тольятти В Самарской области отремонтируют подъездные дороги к 50 сельским поселениям

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" передал городским и школьным библиотекам книги о правилах безопасного поведения в интернете

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Ростелеком" провел на всей территории РФ мероприятия по обучению безопасной работе в Сети. Занятия, приуроченные ко Дню интернета в России, прошли в разных форматах: лекции для школьников, беседы с преподавателями-участниками кибердружин. После лекций на тему кибербезопасности сотрудники компании торжественно передали тираж книги "Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир" в городские и школьные библиотеки по всей стране. Библиотеки также получили ссылку для скачивания книги в электронном виде для включения в электронные каталоги.

В книге по кибербезопасности подробно рассказывается, как построить собственную цифровую крепость, защитить персональные данные и другие цифровые ценности, как правильно придумывать, менять и хранить пароли, как избежать зависимости детей и взрослых от соцсетей, куда обратиться за помощью, если ребенок стал жертвой кибербулинга, и много другой полезной информации по защите от киберпреступлений. Издание, рассчитанное на массового читателя, в том числе на школьников, подготовлено при участии специалистов по кибербезопасности компании "Ростелеком-Солар".

"Современный мир трудно представить без смартфонов, ноутбуков и интернета — мы живем в цифровом мире в той же мере, что и в реальном. Интернет, зарождавшийся как любопытная технологическая концепция, постепенно стал полноценной вселенной, и в ней, так же, как в обычной жизни, можно найти друзей и единомышленников, а можно стать жертвой мошенников. Но это не значит, что нужно воспринимать интернет как угрозу, достаточно знать базовые правила безопасного поведения", — отметил генеральный директор "Ростелеком-Солар", вице-президент ПАО "Ростелеком" Игорь Ляпунов.

Самарские и тольяттинские библиотеки получат книги по кибербезопасности в середине октября.

"Ростелеком" как учредитель Альянса по защите детей в цифровой среде уделяет большое внимание повышению цифровой грамотности и информационной безопасности в сети. Одной из важных составляющих защиты детей и взрослых в цифровом мире является кибербезопасность. Необходимые стандарты для работы по созданию безопасной интернет-среды задает и хартия "Цифровая этика детства", созданная альянсом. Она является руководством по внедрению лучших практик информационной безопасности в жизнь, ориентиром, который помогает создать по-настоящему благоприятную среду для развития, обучения и безопасного общения детей в виртуальном пространстве.

С полным текстом книги "Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир" можно ознакомиться на сайте "Ростелекома": https://www.company.rt.ru/social/book_cybersecurity/.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6