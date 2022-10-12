На что стоит обратить внимание в кибербезопасности: версия "Лаборатории Касперского"

По данным "Лаборатории Касперского", в первом полугодии 2022 года 12% бизнес-пользователей в Самарской области подверглись локальным угрозам и 5% — атакам в интернете. Всего за этот период в регионе было выявлено 11869 атак с помощью программ шифровальщиков.

Данные цифры сопоставимы и в других регионах ПФО, например, Татарстане, Башкортостане и Нижегородской области. По словам представителя "Лаборатории Касперского" в ПФО Рената Шафикова, подобные показатели обусловлены зрелостью регионов в рамках решений по кибербезопасности в секторе бизнеса, и тем, что компания широко присутствует на местном рынке.

Сложнее всего перейти на отечественное программное обеспечение в связи с уходом зарубежных игроков оказалось крупному промышленному бизнесу. "В крупном бизнесе, как правило, сложнее инфраструктура, и перейти с одного решения по кибербезопасности на другое не получается так быстро, как хотелось бы. Большие компании зачастую менее "поворотливы", и те решения, которые надо было внедрять вчера, только сегодня стоят на повестке. Практически везде есть проблема, связанная с квалификацией сотрудников, привыкших пользоваться одним решением. А внедрение новых решений требует времени, включающее и обучение кадров. Поэтому мы стараемся в регионах активно демонстрировать заказчикам как работает наш продукт и проводить обучение", — рассказывает Ренат Шафиков.

По словам эксперта, при хорошо выстроенной инфраструктуре и квалифицированных кадрах можно перейти на новое решение в течение нескольких дней: "Портфолио Лаборатории Касперского очень большое, начиная от защиты рабочих станций мобильных устройств, заканчивая защитой критической инфраструктуры. Как пример я могу привести кейс, когда порядка 10 тысяч компьютеров мы подключили к сервису за два дня. Но это не самая распространенная ситуация. Тогда у заказчика была приоритетная задача и хорошо выстроенная инфраструктура. Иногда бывает, что в организациях еще до сих пор используется Windows XP или есть еще какие-либо сложности, которые могут затянуть процесс. В свою очередь у нас есть уникальный сервис MDR (Kaspersky Managed Detection and Response). Это "управляемая защита", в рамках которой все ключевые задачи по информационно безопасности, мониторинг, обнаружение, реагирование, расследование инцидентов, компания передаёт экспертам "Лаборатории Касперского". В результате собственная команда ИБ освобождается от рутинной, но необходимой текучки и имеет возможность посвятить время стратегическим задачам, например, перестройке системы киберзащиты и работе по замене решений".

В отчете Kaspersky ICS CERT за первое полугодие 2022 года отмечается, что увеличилось число атак на нефтегазовую отрасль и системы автоматизации зданий. Так, во втором полугодии 2021 г. процент компьютеров автоматизированных систем управления, на которых были заблокированы вредоносные объекты в отраслях энергетики, инжиниринга и интеграторов АСУ, производства и автомобилестроения был выше, чем во первом полугодии 2022 года. А в категории нефтегаз показатель вырос с 23,9% до 29,8%, как и в секторе автоматизации зданий с 34,4% до 37,4%.

Специалисты отмечают, что чаще всего вредоносные объекты проникают на компьютеры АСУ из интернета. Также отмечается, что доля заблокированных программ-вымогателей выросла более, чем на 10%, если сравнивать первое полугодие 2021 и 2022 года.

Опасность для бизнеса может представлять также и интернет вещей. По исследованию "Лаборатории Касперского" в первом полугодии 2022 г. количество атак на IoT-устройства увеличилось на 40%, при этом чаще всего целью становятся камеры и роутеры.

"Риски, связанные с IoT-устройствами, могут влиять на устойчивость и надёжность передаваемых данных, на основе которых строятся ключевые сквозные сервисы предприятий. Именно поэтому так важно выстраивать адекватную защиту интернета вещей ― оценивать уровень киберустойчивости умных устройств до внедрения, использовать политики безопасности, соответствующие полезной модели их использования, а также применять механизмы контроля подключённых к сети IoT-элементов. По такому принципу работают промышленные шлюзы Kaspersky IoT Secure Gateway 100 и 1000. Благодаря специальной методологии разработки на базе операционной системы KasperskyOS продукты обладают встроенной безопасностью, так называемым кибериммунитетом, и обеспечивают защиту IoT-инфраструктуры от кибератак, основанных на текущих, а самое главное, и на будущих типах угроз", ― рассказывает Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса операционной системы KasperskyOS.

Для частных пользователей основной головной болью остается телефонное мошенничество.

Для защиты эксперты "Лаборатории Касперского" рекомендуют: