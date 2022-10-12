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Растениеводство АПК и пищепром

В Самарской области началась уборка урожая подсолнечника

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Валовой сбор основных масличных культур в 2022 году в России обещает побить все рекорды. Высокие ожидания возлагаются как на подсолнечник, так и на сою, рапс и лен масличный. По оценкам экспертов, в общей сложности их сборы должны превысить 25-26 млн т, что выше урожая прошлого года на 10-13%.

Не отстают от федеральных тенденций и самарские аграрии. Их вклад в сбор масличных должен превысить 1 млн тонн, в том числе 900 тыс. т подсолнечника и 60 тыс. т сои и рапса. В настоящее время с самарских полей собрано 120,5 тыс. т подсолнечника, 21 тыс. т сои и рапса, 55 тыс. т льна масличного.

Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что перед агропромышленным комплексом губернии стоят стратегические задачи по обеспечению продовольственной безопасности. Масличные культуры и продукты их переработки — одна из важнейших составляющих данного процесса.

Вслед за растущими сборами масличных увеличиваются и перерабатывающие мощности региона.  Наиболее крупные маслоэкстракционные заводы региона расположены в Безенчукском, Богатовском и Нефтегорском районах.

Скоро их число пополнит и новый проект, расположенный в ОЭЗ "Тольятти" — Тольяттинский комбинат пищевых продуктов. Завод сможет перерабатывать до 2 тыс. масличных в сутки. На данный момент ТКПП завершает строительство элеватора и продолжает набор персонала.

В общей сложности перерабатывающие мощности области по масличным к концу сезона составят 4 тыс. тонн в сутки. Это позволит усилить локализацию производства продуктов питания, создать новые рабочие места, а также обеспечит рост налоговых отчислений.

"Выгодное географическое положение завода в перспективе дает возможность поставлять на завод сырье по Волго-Донскому каналу, а также экспортировать готовую продукцию в страны Каспийского бассейна и Средиземноморья, — считает заместитель генерального директора по производству ТКПП Вадим Торосян. — Еще одной из ключевых причин локализации производства в Тольятти стали преференции, предусмотренные для резидентов особой экономической зоны — высокое качество инфраструктуры и налоговые льготы".

Гид потребителя

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