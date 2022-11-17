В Самаре сгорел Ford Transit на ул. Георгия Димитрова

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В среду, 16 ноября, примерно в 3:41, неподалеку от дома № 65а на ул. Георгия Димитрова в Самаре загорелся автомобиль. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.