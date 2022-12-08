Мэрия Тольятти продает корпус троллейбусного управления за 54 млн рублей

Администрация Тольятти выставила на торги производственный корпус городского троллейбусного управления на Южном шоссе, 28. Начальная стоимость лота — 54,6 млн рублей.

В лот входят железобетонный производственный корпус 1974 года постройки площадью 8,2 тыс. кв. м, гараж для спецмашин (355,9 кв. м), КПП (8,5 кв. м) и очистные сооружения (131,5 кв. м).

Прием заявок начнется 9 декабря и продлится до 16 января следующего года. Открытый аукцион состоится утром 19 января на электронной торговой площадке АО "Сбербанк-АСТ".

В извещении уточняется, что промышленный объект уже дважды выставляли на торги — весной 2018 и 2020 года. Однако аукционы были признаны несостоявшимися.