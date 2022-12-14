Один из лидеров российской химической отрасли России "КуйбышевАзот" отмечает 30-летие акционирования

14 декабря "КуйбышевАзот" отмечает 30 — летие со дня акционирования предприятия, ставшего за эти годы одной из ведущих компаний химической отрасли России. Сегодня завод развивается уверенно и эффективно.

"КуйбышевАзот" не только успешно прошел процедуру реорганизации, но и смог сохранить накопленный потенциал, в том числе с учетом интересов трудового коллектива. 5 декабря 1992 года состоялось первое акционерное собрание, на котором генеральным директором был избран Виктор Герасименко, работавший до этого главным инженером завода. Акционирование проходило в сложные времена, однако предприятие не только сохранило стабильность, но и продолжило развитие, главными векторами которого стало внедрение современных технологий, забота о трудовом коллективе и участие в формировании комфортной городской среды.

"Надо было, сохранив лучшее из уходящего времени, построить будущее, учитывая интересы коллектива, каждого человека, — вспоминает председатель Совета директоров КуйбышевАзот Виктор Герасименко. — Совет директоров принял обоснованное решение — направлять основную долю заработанных средств на реконструкцию действующих и строительство новых производств. При этом зарплату сотрудникам выдавали вовремя. И это был правильный курс".

Первый Совет директоров завода был избран 20 марта 1993 года. Его возглавил Юрий Шульженко, который ранее был председателем правления арендного предприятия "КуйбышевАзот". "Нам удалось самостоятельно провести процедуру акционирования предприятия, — говорит почетный председатель Совета директоров ПАО "КуйбышевАзот" Юрий Шульженко, — отстоять свою точку зрения и добиться перехода на аренду. Если бы мы в те далекие 90-е годы усомнились в себе и своих силах, то неизвестно, где бы сейчас были мы и наше предприятие. Во многом благодаря сплоченности коллектива и твердости в достижении намеченных целей нам удалось выстоять в трудные времена и заложить основу стабильной и успешной работы предприятия на протяжении всех этих 30 лет".

Одно из первых заседаний правления арендного предприятия КуйбышевАзот

В октябре 1993 года КуАз был выкуплен в статусе государственной собственности за счёт личных взносов и приватизационных чеков заводчан, а также прибыли предприятия за 1991-92 годы. В сложные экономически, нестабильные 90-е годы предприятию удалось отстоять собственную независимость и остаться в руках своих работников.

"Мы решили поставить во главу угла не сиюминутную выгоду и личный достаток, а перспективу сохранения и развития завода. По сей день перспективное развитие предприятия, его промышленной и социальной сферы — наша главная статья в бюджете", — отмечает член Совета директоров ПАО "КуйбышевАзот", директор по персоналу с 2004 по 2020 год Константин Рачин.

За 30 лет работы в статусе акционерного общества "КуйбышевАзот" увеличил выпуск товарной продукции в 3 раза, производство минеральных удобрений в 1,8 раза. Вырос валовый выпуск основной продукции: аммиачной селитры — более чем в 2 раза, карбамида — в 1,5 раза, капролактама — в 3 раза, сульфата аммония — в 1,8 раза. За это время "КуйбышевАзот" стал надежным партнером и поставщиком для различных отраслей промышленности.

Заседание комиссии по приватизации, 1992 г.

В настоящий момент "КуйбышевАзот" — одна из ведущих химических компаний России, лидер в стране, в СНГ и Восточной Европе в производстве капролактама, полиамида, крупнейший производитель технических и текстильных нитей, кордной ткани, полиамидных и смесовых тканей. Предприятие входит в число основных производителей азотных удобрений. Его подразделения и дочерние предприятия находятся в разных регионах страны, а также в Европе и Азии. Сегодня на заводе появляются новые современные и экологичные производства и технологии, идет реконструкция и модернизация уже действующего оборудования. С 2000 года на эти цели направлено более 100 млрд руб., введено в эксплуатацию 17 новых производств. В текущем 2022 году закончено строительство и идут пусконаладочные работы на новой установке гранулирования и выпарки аммиачной селитры. Ее пуск позволит снизить выбросы в атмосферу на 200 тонн в год. Уже начата реализация второго этапа этого проекта — агрегата слабой азотной кислоты.

Закончено строительство и начались пуско-наладочные работы на новом производстве гранулированного карбамида. Его мощность составит 525 тыс. тонн в год карбамида.

По итогам реализации проекта предприятие добьется снижения выбросов СО2, вызывающих парниковый эффект. Прогрессивные технологии обеспечат на площадке чистое и безопасное производство.

Ведется отладка технологического процесса на очистных сооружениях ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района Тольятти. Он реализуется за счет собственных средств ПАО "КуйбышевАзот". Ввод объекта в строй внесет серьезный вклад в решение экологических проблем Волжского бассейна, сохранение водных ресурсов региона.