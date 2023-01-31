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Тольяттинская певица Диана Анкудинова записала кавер на военную песню Владимира Высоцкого Основатель Puri: "Наши главные достижения - опыт, команда и любимые гости" Концерт Алексея Щербакова в Самаре пришлось перенести из-за ледяного дождя Повар из Тольятти примет участие в кастинге на шоу "Битва шефов" "Поедем, поедим!" 27 июня приедет в Самару

Светская хроника

Тольяттинская певица Диана Анкудинова записала кавер на военную песню Владимира Высоцкого

ТОЛЬЯТТИ. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Тольяттинская певица, Диана Анкудинова, победительница двух сезонов шоу "Ты супер!" В январе 2023 г. выпустила кавер на военную композицию Владимира Высоцкого "Так случилось, мужчины ушли". Об этом девушка рассказала журналисту "КП-Самара".

Диана призналась, что всегда вкладывает в исполнение песен максимум эмоций.

"Меня приучили к этому. Одна из моих педагогов по вокалу делала упор на актерское мастерство и свободу на сцене, это помогло раскрыть артистичность, — говорит 19-летняя певица. — Петь могут все, а проживать песню дано не каждому. Мои поклонники больше всего ценят именно это мое умение".

Девушка вспоминает: с самого детства в нее вкладывали уважение к России и истории страны.

"Мне всегда включали серьезные песни, показывали разные фильмы с военной тематикой, — говорит Диана. — Наверное, поэтому у меня к таким композициям особенно трепетное отношение, я их очень остро чувствую и передаю это восприятие слушателям. Военные песни буквально пою сердцем. Помню, когда мне было лет 11, я выступала для ветеранов на теплоходе, который плыл по Волге. В моем репертуаре было много душевных военных песен. После первого концерта администрация попросила меня больше военных песен не петь, так как нескольким пожилым людям стало плохо и им вызывали врача. И все потому, что я буквально проживаю песню, которую исполняю".

Диана рассказала, как почему ее выбор пал на песню Высоцкого.

"Я очень люблю песни Владимира Высоцкого. Они очень глубокие и смысловые, в особенности меня трогают его композиции про войну, — поделились девушка. — Не зря его зрители думали, что он тоже воевал. Так как он, никто не писал и не напишет. Он совершенно гениальный, уникальный поэт и музыкант. Очень горжусь тем, что пою его песни. Первой была композиция "Кони привередливые". После нее мне хотелось найти что-то, что так же трогало бы душу. Переслушала много его выступлений и выбрала песню "Так случилось, мужчины ушли" — у меня от нее все перевернулось в душе и захотелось этим поделиться".

Новую композицию Дина выпустила к 85-летию Владимира Высоцкого. Песню уже можно послушать на всех площадках.

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