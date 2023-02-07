Реальная безопасность в виртуальной АТС: "Ростелеком" предлагает защитить бизнес от нежелательных звонков

Клиенты "Виртуальной АТС" (ВАТС), цифрового сервиса "Ростелекома", смогут обезопасить свой бизнес, подключив на номера 8-800 защиту от телефонных атак. Новый функционал доступен всем пользователям ВАТС без дополнительных затрат к текущему тарифному плану.
Нежелательные звонки способны нанести финансовый ущерб бизнесу. При массированных обзвонах на бесплатные номера 8-800 владелец номера может столкнуться как с нежелательными затратами на входящие звонки, так и с лишней нагрузкой на телефонные линии номера, из-за которой реальные покупатели и клиенты не смогут дозвониться в компанию.
Теперь в сервисе появился дополнительный надежный механизм защиты от таких спам-звонков. Встроенный в платформу "Виртуальной АТС" функционал анализирует такие параметры, как количество вызовов с одного номера в течение часа или суток, частота попаданий номера во временный список нежелательных вызовов и продолжительность нахождения в нем. Пользователь может настроить их самостоятельно в личном кабинете. Как только система замечает подозрительную активность и превышение заданных параметров, номера, с которых поступают вызовы, блокируются.
"В предлагаемых клиентам услугах "Ростелеком" стремится обеспечивать не только нужный бизнесу набор цифровых инструментов, но и качество и надежность сервисов, включая защиту и отказоустойчивость. Новый функционал ВАТС поможет компаниям минимизировать возможные риски финансовых потерь от действий телефонных спамеров", — отметила Елена Нечай, директор продуктового офиса "Телефония" "Ростелекома".
Сервис "Ростелекома" "Виртуальная АТС" уже используют более 100 тыс. компаний по всей России. Высокий уровень надежности услуг обеспечивает собственная защищенная и отказоустойчивая инфраструктура компании: распределенная сеть центров обработки данных с уровнем защиты Tier III, программное и аппаратное резервирование основных компонентов системы и круглосуточный мониторинг ее работоспособности. Инфраструктура расположена в изолированной защищенной сети. Также предусмотрена возможность локального резервирования на объекте заказчика.
Подробные условия предоставления сервиса "Виртуальная АТС" опубликованы на сайте rt.ru.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
We can recommend luxury homes for you