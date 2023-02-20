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Самарское реготделение партии "Родина" возглавил Валерий Барсук

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Отделение партии "Родина" в Самарской области возглавил Валерий Барсук. Об этом политическая организация сообщила на своем официальном сайте.

Фото: Павел Бурочкин

"17 февраля прошло собрание по переизбранию председателя Совета регионального отделения партии "Родина" в Самарской области. Предыдущий председатель, Сергей Мирошниченко, перешел на работу в должности заместителя руководителя ДОСААФ Самарской области", — уточнили в партии.

По словам нового лидера "Родины" в регионе, основные задачи сейчас — подготовка к избирательным кампаниям этого года.

"В скором времени примем решение по выборам, которые пройдут в 2023 году. У нас будет сразу несколько избирательных кампаний. Помимо выборов губернатора, выберут депутатов в тольяттинскую и сызранскую думу. Пока определяемся, кого выдвинем или поддержим из других партий", — поделился планами Валерий Барсук.

Заместителем нового руководителя отделения стал Ярослав Бахмуров. Он отвечает за организацию общественных мероприятий. Ранее Бахмуров руководил самарскими филиалами ФБУ "Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия" и ФБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу". Также на него оформлена доля в ООО "Самарский Стройфарфор".

"Бахмурова знаю более 20 лет. Еще до того, как стал депутатом, занимались с ним общественными и социально значимыми мероприятиями. В частности, поздравляли местных ветеранов 23 февраля и 9 мая, дарили подарки детям с ограниченными возможностями", — отметил глава регионального отделения "Родины".

Валерий Барсук родился 5 октября 1973 года. В ноябре 2014 г. избран первым заместителем председателя Совета регионального отделения партии "Родина". Сейчас занимает пост координатора рабочей группы по общественному мониторингу проблем экологии и защиты леса местного отделения ОНФ.

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