Елена Лапушкина отказала бизнесменам Бахмуровым в строительстве причалов на Самарке

Глава Самары Елена Лапушкина подписала постановление об отказе бизнесменам Александру Бахмурову и его сыну Ярославу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в Железнодорожном районе.

Заявители просили разрешения на застройку земли площадью 6504 кв. м на набережной в пойме реки Самары в Железнодорожном районе. Они планировали построить причалы для маломерных судов.

Отказали бизнесменам по той причине, что у областных властей есть свои виды на этот участок - на нем планируется разместить инфраструктуру для пассажирской подвесной канатной дороги до Южного города.

Александр Бахмуров в 1997-2007 гг. возглавлял управление Федеральной налоговой службы по Самарской области. Его сын Ярослав руководил самарскими филиалами ФБУ "Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия" и ФБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу". На Бахмурова-младшего оформлена доля в ООО "Самарский Стройфарфор".