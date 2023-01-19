Елена Лапушкина отказала бизнесменам Бахмуровым в строительстве причалов на Самарке

Глава Самары Елена Лапушкина подписала постановление об отказе бизнесменам Александру Бахмурову и его сыну Ярославу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в Железнодорожном районе.
Заявители просили разрешения на застройку земли площадью 6504 кв. м на набережной в пойме реки Самары в Железнодорожном районе. Они планировали построить причалы для маломерных судов.
Отказали бизнесменам по той причине, что у областных властей есть свои виды на этот участок - на нем планируется разместить инфраструктуру для пассажирской подвесной канатной дороги до Южного города.
Александр Бахмуров в 1997-2007 гг. возглавлял управление Федеральной налоговой службы по Самарской области. Его сын Ярослав руководил самарскими филиалами ФБУ "Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия" и ФБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу". На Бахмурова-младшего оформлена доля в ООО "Самарский Стройфарфор".
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?