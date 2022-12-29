Самарское отделение ДОСААФ возглавил Сергей Мирошниченко

Самарское отделение ДОСААФ в статусе и.о. председателя возглавил Сергей Мирошниченко. Соответствующая информация появилась на сайте организации.

Сергей Мирошниченко известен как председатель совета регионального отделения партии "Родина". В начале 2000-х он работал в администрации Самары - главой Промышленного района, а затем заместителем мэра. До того он 11 лет служил в армии - в Воздушно-десантных войсках и спецназе Главного разведывательного управления. Участвовал в проведении контртеррористических операций на Северном Кавказе. Подполковник запаса.

Напомним, предшественник Мирошниченко на посту председателя реготделения ДОСААФ Александр Чернышев (занимал его с апреля 2021 г.) попал в скандал, связанный с отказом предоставить волонтерам помещения для обучения тактической медицине и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.