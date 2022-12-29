16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Чувство меры и прогулки: главный гастроэнтеролог региона дала застольные советы Самарское отделение ДОСААФ возглавил Сергей Мирошниченко На речной переправе в Самаре вводятся дополнительные рейсы Рядовые сотрудники АО "Транснефть - Приволга" меняют мир для особых детей к лучшему Самарцев просят не смывать салаты в унитаз

Общество

Самарское отделение ДОСААФ возглавил Сергей Мирошниченко

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 157
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарское отделение ДОСААФ в статусе и.о. председателя возглавил Сергей Мирошниченко. Соответствующая информация появилась на сайте организации.

Сергей Мирошниченко известен как председатель совета регионального отделения партии "Родина". В начале 2000-х он работал в администрации Самары - главой Промышленного района, а затем заместителем мэра. До того он 11 лет служил в армии - в Воздушно-десантных войсках и спецназе Главного разведывательного управления. Участвовал в проведении контртеррористических операций на Северном Кавказе. Подполковник запаса.

Напомним, предшественник Мирошниченко на посту председателя реготделения ДОСААФ Александр Чернышев (занимал его с апреля 2021 г.) попал в скандал, связанный с отказом предоставить волонтерам помещения для обучения тактической медицине и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.

Гид потребителя

Последние комментарии

Любовь Младенович 16 декабря 2022 14:26 В Самарской области пройдет субботник в приюте для бездомных животных

А как туда добираться?

Сергей Морозов 12 декабря 2022 17:37 "Лагуна" требует через суд с администрации Самары более 2,4 млрд рублей

Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится

Василий Михайлов 06 декабря 2022 17:37 Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

Можно узнать фамилии тех 129

Nina Loginova 18 ноября 2022 14:12 Администрацию Самары обязали разработать проекты школ и детсадов в новых районах

Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.

Олег Зимин 08 ноября 2022 11:53 Дмитрий Пучков выступил на открытии патриотического форума в Самаре

"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1