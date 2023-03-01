Tele2 открывает новые возможности для поклонников облачного гейминга

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал тренды среди пользователей облачного гейминга. Самыми популярными играми по итогам 2022 года у абонентов компании стали Counter-Strike, Genshin Impact и Dota 2. Каждая из этих игр требует наличия мощного игрового компьютера. Благодаря услуге "Облачные игры GFN" абоненты Tele2 могут играть с максимальным комфортом не только в них — в библиотеке более тысячи разнообразных игр на любой вкус.
Подключив услугу "Облачные игры GFN", любой абонент Tele2 снимает все ограничения, связанные с возрастом компьютера, его мощностью, и может играть, как на новейшем игровом компьютере. Делать это можно не только с него — игры доступны на смартфонах и даже телевизорах, что расширяет возможности пользователей и позволяет играть буквально везде. С подпиской на услугу можно начать играть сразу, не нужно копить деньги на игровой компьютер.
По итогам первых месяцев определились самые популярные игры у абонентов Tele2. Вот тройка лидеров по количеству игроков, которые играли с помощью услуги "Облачные игры GFN": Counter-Strike (21%), Genshin Impact (17%), Dota 2 (16%). Вовлеченность абонентов Tele2 в игры растет: к третьему месяцу предоставления услуги оператор наблюдает, что пользователи проводят в играх на шесть с половиной часов больше, чем ранее. Также выросло число игр, которые пробуют абоненты Tele2 из библиотеки сервиса.
Андрей Борзов, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:
"Услуга "Облачные игры GFN" дает возможность любому человеку играть в игры, которые ранее требовали покупки дорогостоящего компьютера. Мы видим, что наши пользователи делают это дома, запускают игры на смартфонах и планшетах в течение дня вне домашней обстановки. Им нравится свобода играть в любимые игры там, где они хотят, и там, где у них есть на это время. Поэтому мы расширяем возможности подписки".
Ранее подписка оформлялась только на месяц, теперь ее можно подключить на сутки за 75 рублей. Дневная подписка позволяет играть в момент, когда клиент захотел это сделать, без дополнительных трат. Он может предложить друзьям также подключить подписку и отправиться в командное приключение вместе.
Подробнее о дневной подписке на услугу "Облачные игры GFN" на сайте tele2.ru.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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