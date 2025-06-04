Чемпионат Вооруженных Сил России по военно-прикладному спорту стартовал в Самаре

Чемпионат Вооруженных Сил России по военно-прикладному спорту (ВТ-4) с участием сборной команды Вооруженных Сил Республики Беларусь стартовал в Самаре.
В соревнованиях участвуют более 50 спортсменов, представляющих команды видов и родов войск, военных округов, Военно-морского флота ВС РФ, а также сборную команду Вооружённых Сил Республики Беларусь.
Соревнования проходят на спортивных объектах Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА ВВС, г. Самара) и спортивной базы мотострелкового соединения общевойсковой армии Центрального военного округа. В рамках чемпионата военнослужащие состязаются в беге на 100 метров и 3 тыс. метров в военной форме, подтягивании на перекладине и преодолении полосы препятствий (ОКУ).
Торжественная церемония открытия прошла в присутствии почётных гостей и главной судейской коллегии. После церемонии участники приступили к выполнению первых испытаний на быстроту и силу.
Чемпионат продлится в течение трёх дней. По итогам соревнований будут определены сильнейшие военнослужащие в индивидуальном и командном зачётах.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.