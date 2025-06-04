Чемпионат Вооруженных Сил России по военно-прикладному спорту стартовал в Самаре

Чемпионат Вооруженных Сил России по военно-прикладному спорту (ВТ-4) с участием сборной команды Вооруженных Сил Республики Беларусь стартовал в Самаре.

В соревнованиях участвуют более 50 спортсменов, представляющих команды видов и родов войск, военных округов, Военно-морского флота ВС РФ, а также сборную команду Вооружённых Сил Республики Беларусь.

Соревнования проходят на спортивных объектах Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА ВВС, г. Самара) и спортивной базы мотострелкового соединения общевойсковой армии Центрального военного округа. В рамках чемпионата военнослужащие состязаются в беге на 100 метров и 3 тыс. метров в военной форме, подтягивании на перекладине и преодолении полосы препятствий (ОКУ).

Торжественная церемония открытия прошла в присутствии почётных гостей и главной судейской коллегии. После церемонии участники приступили к выполнению первых испытаний на быстроту и силу.

Чемпионат продлится в течение трёх дней. По итогам соревнований будут определены сильнейшие военнослужащие в индивидуальном и командном зачётах.