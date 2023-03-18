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В Самаре прошел Кубок области по быстрым шахматам и блицу

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 11 по 12 марта в самарском шахматном клубе имени Льва Полугаевского проходил Кубок области по быстрым шахматам и блицу, сообщает Федерация шахмат России.

Фото: ruchess.ru

Соревнования проводятся ежегодно, начиная с 2005 года. Их особенностью являются переходящие кубки по быстрым шахматам и блицу, на которых наносятся имена победителей. Неоднократными обладателями Кубка становились: гроссмейстер Арсений Алавкин, международный мастер Алексей Мокшанов, мастера ФИДЕ Петр Палачев, Андрей Пурыгин, Давид Шапиро (все — Самара).

За кубок Самарской области по блицу сражались 93 спортсмена из Самары, Сызрани, Тольятти, Жигулевска, Отрадного, Новокуйбышевска и поселка Курумоч. Соревнование проходило в 11 туров по швейцарской системе с контролем времени "3+2".

Сильнее всех в этом году оказался мастер ФИДЕ Давид Шапиро, набравший 10,5 очка из 11 возможных. Второе место занял Роман Холопов (оба — Самара), в активе которого девять очков. Третье место занял Руслан Нигмадзянов (Тольятти), уступивший серебряному призеру пол-очка.

Лучшей результат среди женщин показала Мария Долинская — семь очков. Второе место заняла Юлия Аристова, третьей стала Елена Калашникова (все — Самара).

В соревнованиях по быстрым шахматам приняли участие 126 спортсменов из 13 населенных пунктов Самарской области. Соревнования проходили в девять туров по швейцарской системе с контролем времени "10+5".

В упорной борьбе победу одержал Роман Холопов (Самара), который набрал 7,5 очка и обошел своих преследователей по первому дополнительному показателю. Второе место занял Нарек Согоян (Тольятти), который, в свою очередь, только по количеству побед опередил Александра Суворова (Самара).

Среди представительниц прекрасного пола не было равных Елизавете Саутиной, второе место заняла Юлия Аристова, третье — Арина Толстых (все — Самара).

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