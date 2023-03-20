Аналитики БКС расскажут, куда вкладывать деньги в турбулентное время

Ведущие эксперты холдинга "БКС Мир инвестиций" выступят на конференции в Тольятти и ответят на главный финансовый вопрос в текущей ситуации: "Как инвестировать в России сейчас?" Они оценят состояние российского фондового рынка и его возможности, а также представят развернутый аналитический обзор рынков акций США и Китая.

Это первая в регионе конференция такого масштаба с участием ключевых аналитиков "БКС Мир инвестиций" — одной из крупнейших инвестиционных компаний страны. В числе спикеров директор по инвестиционной аналитике Кирилл Чуйко, замдиректора по инвестиционной аналитике Константин Черепанов, руководитель по развитию бизнеса Дмитрий Пивоваров, главный экономист Наталья Лаврова и аналитик по международным рынкам акций Игорь Герасимов.

Встреча в Тольятти состоится 22 марта в 18:00 по адресу: Южное шоссе, 165, Технопарк "Жигулевская долина", конференц-зал "Тритон". Для участия в конференции нужна предварительная регистрация. Мероприятие могут посетить инвесторы из Тольятти, Самары и других городов.