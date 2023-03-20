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Инвестиции Финансы

Аналитики БКС расскажут, куда вкладывать деньги в турбулентное время

ТОЛЬЯТТИ. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ведущие эксперты холдинга "БКС Мир инвестиций" выступят на конференции в Тольятти и ответят на главный финансовый вопрос в текущей ситуации: "Как инвестировать в России сейчас?" Они оценят состояние российского фондового рынка и его возможности, а также представят развернутый аналитический обзор рынков акций США и Китая.

Фото: freepik.com

Это первая в регионе конференция такого масштаба с участием ключевых аналитиков "БКС Мир инвестиций" — одной из крупнейших инвестиционных компаний страны. В числе спикеров директор по инвестиционной аналитике Кирилл Чуйко, замдиректора по инвестиционной аналитике Константин Черепанов, руководитель по развитию бизнеса Дмитрий Пивоваров, главный экономист Наталья Лаврова и аналитик по международным рынкам акций Игорь Герасимов.

Встреча в Тольятти состоится 22 марта в 18:00 по адресу: Южное шоссе, 165, Технопарк "Жигулевская долина", конференц-зал "Тритон". Для участия в конференции нужна предварительная регистрация. Мероприятие могут посетить инвесторы из Тольятти, Самары и других городов.

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Thought Mind 06 августа 2014 19:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

ёёё! так дорого!

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