Две иномарки обгорели ночью в Самаре

В субботу, 1 апреля, примерно в 3:20 пожарные Самары были вызваны к дому 103 "А" по ул. Чапаевская, напротив которого горел моторный отсек автомобиля Mitsubishi Lancer. Также был поврежден автомобиль Kia, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На тушение были направлены 12 человек, которые ликвидировали пожар в 3:43.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.