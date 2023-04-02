Из-за аварийных работ на ул. М. Горького в Тольятти изменится движение автобусов

В связи с проведением аварийных работ по ликвидации аварии на сети водопровода в районе дома № 68 по ул. М. Горького в Тольятти с 9:00 3 апреля до окончания проведения земляных работ будет закрыто движение транспорта по ул. М. Горького (четная сторона) на участке от ул. Ленина до ул. Самарская.
На период проведения работ изменится схема движения общественного транспорта.
Автобусные маршруты №№ 12, 13, 21, 21в в направлении Автозаводского района будут следовать по ул. Победы – ул. Комсомольская – ул. Ленина и далее по существующим схемам.
Автобусные маршруты №№ 124, 127, 131, 143 в направлении Автозаводского района будут следовать по ул. Победы – ул. М. Горького – ул. Самарская – Рабочий проезд – ул. Ленина и далее по существующим схемам.
Автобусный маршрут № 91 в направлении Автозаводского района будет следовать ул. Новозаводская – ул. М. Горького – ул. Самарская – ул. Чапаева – ул. Ленина – ул. М. Горького и далее по существующей схеме.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.