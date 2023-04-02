Из-за аварийных работ на ул. М. Горького в Тольятти изменится движение автобусов

В связи с проведением аварийных работ по ликвидации аварии на сети водопровода в районе дома № 68 по ул. М. Горького в Тольятти с 9:00 3 апреля до окончания проведения земляных работ будет закрыто движение транспорта по ул. М. Горького (четная сторона) на участке от ул. Ленина до ул. Самарская.

На период проведения работ изменится схема движения общественного транспорта.

Автобусные маршруты №№ 12, 13, 21, 21в в направлении Автозаводского района будут следовать по ул. Победы – ул. Комсомольская – ул. Ленина и далее по существующим схемам.

Автобусные маршруты №№ 124, 127, 131, 143 в направлении Автозаводского района будут следовать по ул. Победы – ул. М. Горького – ул. Самарская – Рабочий проезд – ул. Ленина и далее по существующим схемам.

Автобусный маршрут № 91 в направлении Автозаводского района будет следовать ул. Новозаводская – ул. М. Горького – ул. Самарская – ул. Чапаева – ул. Ленина – ул. М. Горького и далее по существующей схеме.