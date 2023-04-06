Мэрия Самары отказала "Кошелев-проекту" в застройке села Красный Пахарь

Администрация Самары опубликовала постановление об отказе АО "Кошелев-проект" в предоставлении разрешения на застройку земельного участка площадью 144,4 тыс. кв метров.

Участок расположен в селе Красный Пахарь в Красноглинском районе Самары. АО "Кошелев-проект" планировал возвести на территории малоэтажную многоквартирную жилую застройку с количеством парковочных мест 0,2 на 1 квартиру.

"Отказать в связи с расположением земельного участка в двух территориальных зонах, а также непредоставлением документов, подтверждающих невозможность использовать земельный участок по причине его конфигурации, инженерно-геологических или иных характеристик, которые неблагоприятны для застройки", — отмечается в постановлении городских властей.