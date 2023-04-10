В Самаре возбудили уголовное дело из-за нападения с ножом в школе

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В отношении 16-летнего парня в Самаре возбудили уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Об этом сообщает региональное СУ СК.