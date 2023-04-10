В отношении 16-летнего парня в Самаре возбудили уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 10 апреля во время урока парень поссорился с одноклассником и нанес ему не менее двух ударов перочинным ножом в спину. Пострадавшего госпитализировали.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063